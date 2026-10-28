Mundial femenino Sub17 resultados | Jornada de infarto en los octavos de final de Marruecos 2026

La Vinotinto Sub-17 sorprendió a la potencia germana, mientras que Brasil y Ghana sellaron su pase a cuartos de final en dramáticas definiciones desde los doce pasos en Rabat.

Panamá/Los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026™ dejaron una jornada repleta de emociones, sorpresas y definiciones al límite en el Complejo de Fútbol Mohammed VI en Rabat.

Venezuela firma la gran sorpresa tras vencer a Alemania

En el Campo 1, la selección de Venezuela dio el batacazo de la jornada al derrotar 0-1 a Alemania. Un gol tempranero de Diana Bravo apenas al minuto 5' bastó para que la Vinotinto Sub-17 defendiera la ventaja durante todo el encuentro y eliminara al conjunto germano.

Brasil prevalece ante Polonia en un festival de goles y penales

En uno de los choques más electrizantes disputado en el Campo 4, Brasil y Polonia empataron 3-3 en el tiempo reglamentario. Por la Seleção Femenina Sub-17 marcaron Greise Kelly (11'), Marcela Bontorim (52') y Pepe (73'). Las europeas respondieron por medio de Nicola Galuszka (34') y un doblete de Zofia Burzan (36' y 83'). En la posterior tanda de penales, las brasileñas mostraron mayor temple y se impusieron 8-7 para sellar su boleto.

Ghana elimina a Argentina desde los doce pasos

Por su parte, en el Campo 2, Argentina y Ghana protagonizaron un disputado encuentro que finalizó 1-1. El partido contó con las anotaciones de Jessica Appiah (16') y Hajara Adam (77') por la escuadra africana, mientras que Mercedes Diz (86') convirtió por la albiceleste para forzar la definición. Desde los doce pasos, el conjunto de Ghana se quedó con la victoria con un marcador de 5-4.

Demostración de poderío de la RPD de Corea sobre las anfitrionas

En el Campo 3, la RPD de Corea desplegó un ataque demoledor y superó por 6-0 a la selección local de Marruecos. La goleada norcoreana estuvo encabezada por sendos dobletes de YU Jong Hyang (6' y 43') y KIM Won Sim (33' y 41'), además de los tantos de RI Ui Gyong (54') y RI Kyong Im (62') para certificar su clasificación.