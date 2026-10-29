Tigers y Raptors disputarán la final de la PMFL Panamá Mayor Football League 2026

Tigers y Raptors se clasificaron a la final de la temporada 2026 de la PMFL Panamá Mayor Football League tras superar a Wolfpack y Hunters de Colombia, respectivamente.

Panamá/La PMFL Panamá Mayor Football League ya tiene definidos a sus dos finalistas para la temporada 2026. Los equipos de Tigers y Raptors sellaron sus boletos al partido por el campeonato tras conseguir victorias contundentes en las semifinales.

En el primer enfrentamiento, Tigers derrotó 28-12 a Wolfpack, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la final y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el título de la competición.

La segunda semifinal tuvo un desenlace aún más amplio. Raptors protagonizó una contundente victoria por 32-0 sobre Hunters de Colombia, imponiendo sus condiciones para conseguir el otro boleto a la disputa por el campeonato. El equipo colombiano no logró sumar puntos ante un rival que mantuvo el control del encuentro.

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Tigers vs. Raptors: todo listo para la final

Con ambos resultados, Tigers y Raptors se enfrentarán en la final de la temporada 2026 de la PMFL Panamá Mayor Football League, en un partido que definirá al campeón de la competición.

El encuentro está programado para este sábado 31 de octubre, desde las 7:00 p. m., en el estadio Emilio Royo.

Los aficionados que deseen asistir podrán adquirir su entrada general por 5.00 dólares, una oportunidad para disfrutar del partido decisivo del fútbol americano en Panamá.

La final pondrá frente a frente a dos equipos que llegan motivados después de superar sus respectivos compromisos de semifinales. Tigers avanzó tras imponerse a Wolfpack, mientras que Raptors aseguró su lugar en la definición con una victoria sin permitir anotaciones.

Ahora, ambos conjuntos buscarán cerrar la temporada con el triunfo que les permita levantar el trofeo de campeones de la PMFL 2026.

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