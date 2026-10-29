Premundial de Béisbol U18| Panamá se despide con amargura ante Estados Unidos

Panamá/Panamá cerró este jueves su participación en el Premundial de Béisbol U18 con un partido ante Estados Unidos, correspondiente a la Súper Ronda del torneo con sede en Santo Domingo, República Dominicana.

La ofensiva panameña fue limitada a dos imparables y perdió el encuentro ante el elenco estadounidense por pizarra de 6 carreras a 0.

Joel Richards cargó con la derrota al completar una faena de cuatro episodios en los que permitió cinco imparables y cinco carreras, dio dos ponches y cuatro bases por bolas.

Danel Long y Néstor Ramos conectaron los dos inatrapables de Panamá en ese encuentro.

Con este resultado, el conjunto panameño terminó su particopación en la Súper Ronda con récord de un triunfo y cuatro derrotas. Por lo tanto no le alcanzó para conseguir uno de los cuatro cupos de América para el Mundial de Béisbol U18 que se realizará el próximo año en China.

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Resultados

El equipo panameño inició su participación en el certamen como parte del Grupo C junto a las selecciones de Puerto Rico y Canadá a los que enfrentó en dos ocasiones cada uno. Un triunfo y una derrota ante los puertorriqueños y dos victorias frente a los canadienses les dieron el pase a la Súper Ronda. En esa fase, los cuatro mejores equipos no solo van a las semifinales sino que clasifican al Mundial.

En la Súper Ronda, Panamá arrastró el descalabro de la fase preliminar ante los boricuas y sumó un triunfo ante el anfitrión, República Dominicana. Luego encajó descalabros frente a Nicaragua, Venezuela y Estados Unidos lo que le dejó sin opciones de clasificar a la cita orbital del 2027.

Los marcadores de los partidos del conjunto canalero en el certamen fueron los siguientes:

jueves 22 de octubre de 2026: Panamá 1-2 Puerto Rico

Panamá 1-2 Puerto Rico viernes 23 de octubre de 2026: Canadá 1-4 Panamá

Canadá 1-4 Panamá viernes 23 de octubre de 2026: Puerto Rico 2-4 Panamá

Puerto Rico 2-4 Panamá sábado 24 de octubre de 2026: Panamá 4-2 Canadá

Panamá 4-2 Canadá domingo 25 de octubre de 2026: República Dominicana 2-6 Panamá

República Dominicana 2-6 Panamá miércoles 28 de octubre de 2026: Panamá 0-4 Venezuela

Panamá 0-4 Venezuela miércoles 28 de octubre de 2026: Nicaragua 5-4 Panamá

Nicaragua 5-4 Panamá jueves 29 de octubre de 2026: Panamá 0-6 Estados Unidos

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