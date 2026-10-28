Premundial de Béisbol U18| Panamá sale con las manos vacías en doble juego de la Súper Ronda

La selección panameña jugó dos partidos este miércoles debido a los ajustes que la organización del certamen hizo al calendario por las lluvias que han caído en República Dominicana en los últimos días.

Panamá/Panamá tuvo dos juegos en la jornada del miércoles 28 de octubre en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana.

En horas de la mañana, el conjunto panameño enfrentó a Venezuela en un partido que terminó a favor del conjunto sudamericano por marcador de 4 carreras a 0.

Yeremy De León cargó con la derrota en una apertura de dos episodios en los que permitió tres imparables y tres carreras. Además dio dos ponches y tres bases por bolas.

En ese partido, el elenco canalero conectó tres imparables por medio de Danel Long, Yadier Fuentes y Lucas López.

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Se queda corto

Posteriormente, Panamá se enfrentó a Nicaragua en la continuación del partido que se interrumpió el pasado lunes 26 por motivo de lluvia.

El encuentro se inició en el segundo episodio, justo en el momento en que se detuvo, y la victoria fue para los nicaragüenses por pizarra de 5 carreras a 4.

Los panameños se acercaron en la parte baja del séptimo episodio con una carrera que anotó Jonathan Ramos mediante un elevado de sacrificio de Yadier Fuentes. Sin embargo esto no le bastó para remontar y conseguir el triunfo.

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Christian González se apuntó el descalabro al tolerar dos inatrapables y dos anotaciones, con dos ponches en cuatro entradas y dos tercios.

El colectivo panameño conectó dos imparables en este partido, ambos por medio de Jonathan Ramos quien pegó de 2-2, con dos carreras anotadas y tres remolcadas.

Uno de los incogibles de Ramos fue un cuadrangular productor de tres anotaciones en la parte baja del cuarto episodio.

Con estos resultados, Panamá puso su récord en una victoria y tres derrotas en la Súper Ronda.

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