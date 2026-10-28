MLB Serie Mundial | Rays de Tampa Bay anuncian al lanzador Drew Rasmussen para el juego 5

Con la serie 3-1 a favor de Milwaukee, Tampa Bay arriesga a su as abridor con solo tres días de reposo ante la joya del pitcheo Jacob Misiorowski en busca de forzar el sexto juego.

Panamá/La Serie Mundial 2026 llega a un punto de máxima tensión en el Tropicana Field. Tras mantenerse con vida gracias a un electrizante triunfo en 12 entradas durante el Juego 4, los Tampa Bay Rays enviarán al montículo a su abridor estrella Drew Rasmussen para enfrentar a los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 5.

La decisión del mánager Kevin Cash implica un alto riesgo: Rasmussen abrirá con apenas tres días de descanso por primera vez desde que ejercía como relevista en 2024, debido a la elevada carga que sufrió el cuerpo de relevistas de Tampa Bay en el duelo anterior.

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Por su parte, los Brewers, que dominan la serie 3-1 y se encuentran a una sola victoria de conquistar el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia, confiarán en su joven estrella Jacob Misiorowski. El derecho candidato al premio Cy Young abrirá con sus cuatro días de descanso habituales tras registrar una brillante temporada regular donde lideró las Grandes Ligas en efectividad (1.80) y ponches (252).

Alineaciones, lesionados y récords históricos

En el apartado ofensivo, los Rays recibieron una importante inyección de ánimo al confirmarse la presencia del tercera base Junior Caminero en la alineación titular, a pesar de haberse retirado con molestias en el pie izquierdo en el choque previo. Asimismo, el héroe del Juego 4, Ben Williamson, iniciará en la segunda base.

Por los Cerveceros de Milwaukee, el ataque estará liderado por el venezolano Jackson Chourio, quien igualó la marca de Babe Ruth (1928) al conectar 10 imparables en los primeros cuatro juegos de un Clásico de Otoño y fijó un nuevo récord de 31 hits de postemporada para un jugador menor de 23 años. A su lado estará el novato Cooper Pratt, quien viene de conectar un cuadrangular en el duodécimo episodio del partido anterior.

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Lineup de Tampa Bay Rays

Yandy Díaz – BD (Bateador Designado) Jonathan Aranda – 1B (Primera Base) Junior Caminero – 3B (Tercera Base) Liam Hicks – C (Receptor) Chandler Simpson – LF (Jardinero Izquierdo) Jonny DeLuca – CF (Jardinero Central) Victor Mesa Jr. – RF (Jardinero Derecho) Richie Palacios – 2B (Segunda Base) Taylor Walls – SS (Campocorto) Lanzador Abridor: Drew Rasmussen (RHP)

Lineup de los Cerveceros de Milwaukee

Jackson Chourio – LF (Jardinero Izquierdo) Jake Bauers – 1B (Primera Base) Christian Yelich – BD (Bateador Designado) William Contreras – C (Receptor) Brice Turang – 2B (Segunda Base) Garrett Mitchell – CF (Jardinero Central) Cooper Pratt – SS (Campocorto) Sal Frelick – RF (Jardinero Derecho) David Hamilton – 3B (Tercera Base) Lanzador Abridor: Jacob Misiorowski (RHP)

Enfrentando la historia del Clásico de Otoño

Tampa Bay se convirtió en apenas el quinto equipo en la historia de las Grandes Ligas en forzar un Juego 5 tras caer en un déficit de 0-3 en la Serie Mundial, uniéndose a franquicias históricas como los Yankees de 2024 o los Cubs de 1910. Sin embargo, ninguno de esos cuatro equipos anteriores logró forzar un Juego 6, un hito histórico que la tropa de Florida intentará alcanzar para enviar la serie de vuelta a Milwaukee.