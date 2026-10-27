MLB Serie Mundial 2026 EN VIVO| Cerveceros 3-2 Rays (12⬆️): Juego 4 del Clásico de Otoño por TVMAX y TVN Pass

Panamá/La Serie Mundial llega a un momento decisivo. Los Cerveceros de Milwaukee tienen la oportunidad de conquistar el primer campeonato de su historia, mientras que los Rays de Tampa Bay afrontan un partido de eliminación en el que están obligados a ganar para mantener vivas sus aspiraciones. Este partido lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass. Milwaukee domina la serie por 3-0.

En la parte alta del duodécimo episodio, el marcador favorece a los Cerveceros 3-2.

Momentos claves

2da. Baja

0-2 (1 Out)

Chandler Simpson pega doble (2) con línea a jardinero derecho Sal Frelick. Jonny DeLuca anota.

MIL 0-1 TB

4ta. Alta

0-0 (2 Outs)

Cooper Pratt pega doble (3) con línea a jardinero izquierdo Chandler Simpson. Sal Frelick anota.

MIL 1-1 TB

4ta. Baja

1-0 (1 Out)

Brewers reto (tocar al corredor) negado, se mantiene la decisión: Jonny DeLuca se embasa en jugada de selección, fildeada por tercera base David Hamilton. Junior Caminero anota. Error en tiro de tercera base David Hamilton.

MIL 1-2 TB

5ta. Alta

0-2 (0 Outs)

David Hamilton batea jonrón (2) con elevado entre los jardines derecho y central.

MIL 2-2 TB

12ma. Alta

2-2 (0 Outs)

Cooper Pratt batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central.

MIL 3-2 TB

Alineaciones

Cerveceros

Rays

Lanzadores abridores

Dustin May : May recibe la responsabilidad de abrir el encuentro después de que Brandon Woodruff trabajara en el noveno episodio del tercer juego. El derecho llega con una efectividad de 5.63 en ocho entradas durante la postemporada de 2026.

: recibe la responsabilidad de abrir el encuentro después de que trabajara en el noveno episodio del tercer juego. El derecho llega con una efectividad de 5.63 en ocho entradas durante la postemporada de 2026. Griffin Jax: Jax tendrá la misión de frenar la ofensiva de Milwaukee y darle una oportunidad a Tampa Bay de regresar a la serie. En sus últimas cuatro aperturas de la temporada regular permitió una carrera en 18 entradas y ponchó a 15 bateadores.

Claves del partido