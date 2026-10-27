Premundial de Béisbol U18 calendario| Panamá disputará dos partidos en próxima jornada

Las lluvias han afectado el desarrollo del torneo que se realiza en República Dominicana.

Panamá/Panamá tendrá doble juego en la jornada de miércoles 28 de octubre, cuando enfrente a los equipos de Venezuela y Nicaragua, respectivamente, ambos en el complejo de la Academia IPL.

A las 9:00 de la mañana en el Field 2 de la Academia IPL se miden Panamá y Venezuela a primera hora, y para las 12:00, aproximadamente, deben medirse los equipos de Nicaragua y Panamá, también en el Field 2 de la IPL.

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El partido de Panamá ante Nicaragua se reanuda en el segundo episodio, donde quedó el compromiso que fue pospuesto por la lluvia, basado en el reglamento 7.82 de competencias de la WBSC.

La jornada programada para este miércoles tiene a República Dominicana enfrentando a Nicaragua a primera hora y con un segundo juego ante Venezuela a las 12:00 mediodía. Puerto Rico y Estados Unidos no tienen doble partido en la jornada de este miércoles.

WBSC Americas, regente del certamen, aún no ha dicho si el jueves 29 de octubre se jugará la jornada por medallas o se utilizará para compensar una jornada pendiente aún por la lluvia.

Información de Fedebeis

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