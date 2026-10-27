Béisbol U23| Panamá afina detalles en fogueo previo al Mundial de la categoría

Todos los partidos de Panamá en el Mundial de Béisbol U23 los podrás ver a partir del 6 de noviembre por TVMAX.

Panamá/El equipo de Panamá continúa su preparación de cara al Mundial U23 de béisbol que se jugará en Nicaragua del 6 al 15 de noviembre.

Durante un partido de preparación en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, la selección ensayó jugadas ofensivas y defensivas, en la actividad destacaron los peloteros profesionales Humberto Medina y el jardinero central José "Toto" Ramos.

El conjunto panameño tiene previsto hacer su presentación oficial el sábado 31 de octubre al mediodía.

El Mundial reúne a 12 selecciones distribuidas en dos grupos. Las sedes principales son Managua y Masaya.

Grupo A: Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, Chinese Taipei, República Checa y Australia.

Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, Chinese Taipei, República Checa y Australia. Grupo B: Japón, Corea del Sur, Cuba, Venezuela, Gran Bretaña y Sudáfrica.

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Calendario de Panamá

Viernes 6 de noviembre: Panamá vs. Puerto Rico (Debut)

Panamá vs. Puerto Rico (Debut) Sábado 7 de noviembre: República Checa vs. Panamá

República Checa vs. Panamá Domingo 8 de noviembre: Panamá vs. Chinese Taipei

Panamá vs. Chinese Taipei Lunes 9 de noviembre: Nicaragua vs. Panamá

Nicaragua vs. Panamá Martes 10 de noviembre: Australia vs. Panamá

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Fase final

Los tres primeros lugares de cada grupo avanzan a la Súper Ronda del 12 al 14 de noviembre. La gran final por el oro y el partido por el bronce se disputarán el domingo 15 de noviembre en el Estadio Nacional Soberanía de Managua.

Información de Fedebeis

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