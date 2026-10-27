Messi y Griezmann buscan escalar en la MLS: Inter Miami y Orlando City se juegan los playoffs

Situado cuatro puntos por detrás del Inter de Messi , el Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski también tiene asegurado un lugar en las eliminatorias.

Miami, Estados Unidos/Ausente de la gala del Balón de Oro, Lionel Messi regresa el miércoles a la titularidad en una jornada de la MLS en la que el Inter Miami buscará recuperar la segunda plaza y el Orlando City instalarse en playoffs en un pulso entre Antoine Griezmann y Robert Lewandowski.

El lunes, mientras el mundo del fútbol se paralizaba para la entrega del Balón de Oro, Messi asistía relajado al torneo de promesas que organiza cada año en Miami.

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El astro argentino, que estaba entre los candidatos a un noveno galardón, declinó viajar a Londres para una ceremonia que encumbró por primera vez al inglés Harry Kane y en la que Messi ocupó el quinto lugar en las votaciones.

El capitán albiceleste ya había volado a España para ser agasajado el viernes con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Sin apenas descanso, el sábado se calzó los botines para salir al rescate del Inter en la segunda mitad del juego en la cancha del Red Bull New York.

El esfuerzo del astro de 39 años no tuvo premio y Miami encajó una derrota 2-0 que lo descabalgó de la segunda posición de la Conferencia Este, un puesto clave para asegurar la clasificación a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

El Inter está actualmente empatado a 55 puntos con el New England Revolution, segundo clasificado, a falta de tres jornadas por disputar.

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Por delante de ambos, ya inalcanzable con 70 unidades, lidera el sector el Nashville SC, ganador anticipado del trofeo conocido como Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular.

Miami podría tener la oportunidad de asegurar la segunda plaza en la fecha del fin de semana, cuando visitará al Revolution.

Para ello deberá superar el miércoles en casa al FC Cincinnati que encabeza el brasileño Evander, un plantel también obligado a puntuar para pelear un lugar en la postemporada.

En el ámbito personal, Messi también intenta certificar su segunda Bota de Oro consecutiva de la MLS.

El rosarino lidera la tabla de artilleros con 25 goles en 28 partidos, tres dianas por delante del croata Petar Musa (FC Dallas), quien estrechó la distancia con un doblete en la fecha del sábado.

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Griezmann contra Lewandowski -

Situado cuatro puntos por detrás del Inter de Messi, el Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski también tiene asegurado un lugar en las eliminatorias.

El francés Antoine Griezmann tratará de unirse al trío de estrellas de la MLS en la visita del miércoles del Orlando City a Chicago.

El duelo en el Soldier Field de la Ciudad de los Vientos será el segundo de estos antiguos delanteros del Barcelona desde su mudanza a Estados Unidos.

En su primer encuentro, el 19 de agosto, el polaco salió vencedor en un triunfo 2-1 de Chicago en el que anotó el gol del triunfo de penalti.

En el cara a cara global, sin embargo, Griezmann ha revolucionado Orlando desde su llegada con 13 goles en 15 jornadas, mientras Lewandowski luce un registro mucho más discreto de seis tantos en 16 fechas.

Otros cinco equipos, incluido el Philadelphia Union de la promesa estadounidense Cavan Sullivan, pueden sacar el miércoles su boleto a las eliminatorias.

Por abajo, siete franquicias están en riesgo de eliminación, entre ellas San Diego FC y el Atlanta United que lideran el paraguayo Miguel Almirón y el suizo Breel Embolo, bajo la dirección de Gerardo Martino.