Mundial femenino Sub17 calendario | Conoce los partidos de la jornada de este miércoles en los octavos de final

Los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 comienzan este miércoles 28 de octubre.

Panamá/La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 entra en una etapa decisiva con el inicio de los octavos de final, una ronda en la que las selecciones participantes buscarán avanzar hacia los cuartos de final y mantener vivo el sueño de conquistar el título mundial.

La jornada de este miércoles 28 de octubre presenta cuatro compromisos, con duelos entre selecciones de distintos continentes y el atractivo adicional de la presencia de Marruecos, anfitrión del torneo.

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Entre los encuentros programados destaca el enfrentamiento entre Brasil y Polonia, que será transmitido en Panamá por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, a partir de la 1:00 p. m.

Brasil vs. Polonia, en vivo por TVMAX

La selección de Brasil se enfrentará a Polonia en uno de los partidos correspondientes a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17.

El encuentro está programado para la 1:00 p. m., hora de Panamá, en el Campo 4 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, ubicado en Rabat, Marruecos.

Los aficionados podrán seguir este compromiso por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, con la oportunidad de disfrutar del fútbol juvenil femenino internacional a través de las plataformas de TVN Media.

Ambas selecciones buscarán conseguir la victoria para avanzar a los cuartos de final, en una fase eliminatoria en la que no hay margen para errores.

Los partidos de octavos de final del miércoles 28 de octubre

La jornada mundialista contará con cuatro encuentros distribuidos en dos horarios, de acuerdo con la programación suministrada.

Argentina vs. Ghana — 10:00 a. m.

Argentina se medirá a Ghana en el Campo 2 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, en Rabat. Ambas selecciones buscarán superar esta ronda y asegurar su presencia entre las ocho mejores del campeonato.

Alemania vs. Venezuela — 10:00 a. m.

Alemania y Venezuela se enfrentarán en el Campo 1 del mismo complejo deportivo. El duelo representa una nueva oportunidad para ambas selecciones de continuar su recorrido en la competición mundialista.

RPD de Corea vs. Marruecos — 1:00 p. m.

La República Popular Democrática de Corea se enfrentará a Marruecos, anfitrión del certamen, en el Campo 3 del Complejo de Fútbol Mohammed VI. El conjunto marroquí intentará aprovechar su condición de local para avanzar ante su afición.

Brasil vs. Polonia — 1:00 p. m.

Brasil y Polonia cerrarán la programación suministrada para esta jornada en el Campo 4 de Rabat. El compromiso podrá verse en Panamá por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

El camino hacia los cuartos de final

Los octavos de final representan una etapa crucial de la Copa Mundial Femenina Sub-17 Marruecos 2026. Las selecciones ganadoras avanzarán a los cuartos de final, mientras que las derrotadas quedarán eliminadas de la lucha por el campeonato.

Con cuatro partidos programados para este miércoles, la competición juvenil femenina continúa su camino hacia la definición del título.

En Panamá, la invitación es a seguir de cerca la acción mundialista y disfrutar del choque entre Brasil y Polonia desde la 1:00 p. m., en vivo por TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX Panamá.