Balón de Oro 2026 | Harry Kane es el nuevo poseedor de este premio

El Balón de Oro 2026 ha generado más espectativa en comparación a la gala del año pasado.

Panamá/Harry Kane ya tiene su Balón de Oro. El delantero inglés lo había dicho con la franqueza de quien conoce las reglas del juego: sin la Champions o el Mundial en la vitrina, sus opciones eran escasas.

Pero la noche de Londres le dio la razón a su rendimiento y no a su pronóstico. Con 73 goles en 65 partidos y el triplete nacional conquistado con el Bayern, Kane se coronó en la categoría masculina sin ninguno de los dos grandes títulos que él mismo señalaba como requisito, y lo hizo en el London Palladium, a pocos kilómetros de donde empezó su carrera.

La española Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro

La estrella española Alexia Putellas ganó este lunes el Balón de Oro por tercera vez en su carrera, después de sus coronas de 2021 y 2022.

La que fuera joya del FC Barcelona, ahora en las London City Lionesses, sucede en el palmarés a su compatriota Aitana Bonmatí, vencedora en tres ocasiones entre 2023 y 2025, pero cuya temporada se vio lastrada por las lesiones.

El español Unai Simón gana el trofeo Yashin a mejor portero

El arquero del Athletic Club de Bilbao y de la selección española, Unai Simón, campeón mundial en Norteamérica 2026, recibió este lunes en Londres el trofeo Yashin que lo acredita como el mejor del mundo en su puesto.

Simón, de 29 años, fue el portero menos goleado en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que batió el récord de minutos seguidos sin recibir un gol en la historia de las Copas del Mundo (650).

En la votación superó, entre otros, a sus compañeros en la selección David Raya y Joan García y al argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

El premio a la mejor portera, entregado durante la ceremonia del Balón de Oro, fue para la jugadora del Barcelona Cata Coll, de 25 años.

Luis de la Fuente, mejor entrenador del año en ceremonia del Balón de Oro.

Campeón del mundo con España, Luis de la Fuente fue designado este lunes mejor entrenador de 2026 durante la ceremonia del Balón de Oro que se celebra en Londres.

El DT de la Roja se impuso a otros técnicos españoles como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG) y Unai Emery (Aston Villa), además del belga del Bayern Munich Vincent Kompany.

El premio al mejor entrenador de equipo femenino fue para Pere Romeu, técnico español del FC Barcelona, con el que conquistó la Liga de Campeones de Europa femenina.

Lamine Yamal, trofeo Kopa a mejor joven en gala de Balón de Oro

El atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue galardonado este lunes con el trofeo Kopa como mejor jugador de menos de 21 años, durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 que tiene lugar en Londres.

Para el prodigio del Barça, campeón del mundo con España y de Liga con el conjunto azulgrana, se trata del tercer trofeo Kopa, que recibió de manos del antiguo delantero ucraniano Andriy Shevchenko.

"Me hubiera gustado que estuviera (Pau) Cubarsí, mi compañero de equipo, él lo hubiera merecido", declaró Yamal, sobre el central del Barcelona y de la selección.

Lamine Yamal aspira también a hacerse con el Balón de Oro.

El trofeo Kopa en categoría femenina fue para la también jugadora del Barcelona y de la selección española Vicky López, que ya lo había conquistado en 2025.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 comenzará con 45 minutos de retraso debido al intenso tráfico que registra Londres en las inmediaciones del London Palladium.

La congestión en las calles del centro de la capital británica dificulta la llegada de los protagonistas de la noche, que debían acceder al recinto en los prolegómenos del evento.

Una decisión para garantizar la llegada de los invitados

La organización, con France Football a la cabeza, optó por retrasar el inicio para que los invitados lleguen con margen suficiente y la gala pueda desarrollarse con normalidad. Harry Kane, el máximo favorito, consiguió llegar a la alfombra roja a las 21:23 horas (hora de España).

El reglamento, en el centro del debate

En esta edición, la organización del Balón de Oro publicó un comunicado inédito para recordar el reglamento a los 100 periodistas que votan. El artículo 4 establece que el “rendimiento individual está por delante de los títulos conquistados”.

En esta 70.ª edición del galardón, los votantes elaboran su top 10 según tres criterios, ordenados por importancia:

Rendimiento individual, decisivo e impresionante. Rendimiento colectivo y palmarés. Clase y juego limpio.

Una puerta abierta para quienes no ganaron títulos

El primer criterio puede favorecer a los jugadores que no conquistaron ningún título pero tuvieron una temporada notable. Es el caso de Kylian Mbappé con el Real Madrid o de Lionel Messi con la selección argentina en el Mundial.

Fuente: AS.