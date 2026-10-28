MLB Serie Mundial | “Jugará en una sola pierna”: Junior Caminero supera una lesión y enciende la remontada heroica

A pesar de sufrir un dolor en el pie izquierdo, el tercera base estelar provocó el rally decisivo en la duodécima entrada y estará disponible para el Juego 5 de la Serie Mundial.

Panamá/Los Tampa Bay Rays se mantuvieron con vida en el Clásico de Otoño, en gran medida gracias al pundonor de su tercera base estelar, Junior Caminero.

En el inicio de la parte baja de la duodécima entrada del Juego 4, Caminero abrió la tanda conectando un roletazo hacia la tercera almohadilla. A pesar de arrastrar una lesión en el pie izquierdo, el dominicano apretó el paso en la línea de carrera, ejerciendo presión sobre el antesalista de los Cerveceros de Milwaukee, Joey Ortiz, quien cometió un error de tiro picado que el inicialista Jake Bauers no pudo capturar.

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Tras el intenso sprint, Caminero regresó con notable cojera a la primera base, pero permaneció firmemente en el encuentro. En el siguiente turno al bate, Liam Hicks conectó un sencillo al jardín central-izquierdo, momento en el que el infielder ignoró el dolor y corrió a máxima velocidad hasta alcanzar la tercera base.

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Sustitución estratégica y carrera del empate

Una vez posicionado en la antesala, el mánager de Tampa Bay, Kevin Cash, sustituyó a Caminero por el corredor emergente Cedric Mullins. El estelar tercera base se retiró lentamente hacia la cueva mostrando claros gestos de dolor. Cash explicó que prefirió no reemplazarlo antes debido a lo reducida que estaba la banca y para asegurar la posición anotadora en caso de un elevado de sacrificio.

En el siguiente turno, Jonny DeLuca conectó imparable remolcador para llevar a Mullins al plato y empatar el marcador 3-3. Posteriormente, imparables consecutivos de Chandler Simpson y Ben Williamson sellaron la victoria dejados en el campo para los Rays.

Confirmado para el crucial Juego 5

Pese a la dolencia física y a las imágenes de su retiro rengueando del terreno, el mánager de los Rays disipó cualquier duda sobre su presencia para el Juego 5 de este miércoles.

“Jugará en una sola pierna; yo me aseguraré de ello”, declaró enfáticamente Kevin Cash tras concluir el partido. De esta forma, Caminero volverá a encabezar la alineación en otro enfrentamiento crucial donde Tampa Bay buscará seguir con vida en la Serie Mundial.

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