José 'Chema' Caballero participa en cena a beneficio de afectados del terremoto en Panamá

Panamá/José 'Chema' Caballero participó en una cena, que se llevó a cabo en un restaurante de la ciudad de Nueva York. Esta actividad se hizo con el propósito de recaudar fondos para ayudar a los afectados por el terremoto que se registró en Panamá el pasado 9 de octubre.

Durante la cena, Caballero compartió con los presentes y se hizo una subasta de artículos de béisbol firmados por expeloteros y veteranos de los Yankees de Nueva York.

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El pelotero panameño de los Yankees contó con el apoyo de su familia, el Consulado de Panamá en Nueva York, la empresa de gestión deportiva Roc Nation Sports, la fundación All Hands and Hearts y la Churrasquería Bairrada para la realización del evento.

"En menos de dos semanas logramos organizar esta cena benéfica para ayudar a nuestros hermanos en Panamá. ¡Un gran trabajo en equipo!", resaltó 'Chema' en sus redes sociales. "A todos los que asistieron y participaron en la subasta, ¡gracias de corazón! ¡Juntos hacemos la diferencia!", agregó.

Lo recaudado en la subasta y en la compra de boletos para asistir al evento se destinó para apoyar a los damnificados por el sismo.

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Antecedente

En los primeros días posteriores al sismo, el jugador formó parte de un movimiento que llevó una donación a la comunidad de Las Flores, en el distrito de Tonosí (provincia de Los Santos), una de las afectadas.

Caballero, junto a su esposa, Ana Linela, y la vicecónsul de Panamá en Nueva York, Vilma Di Bello, se organizaron para hacer el donativo que fue llevado a ese sector con la ayuda de familiares del jugador.

Días después de este esfuerzo, se anunció la realización de la cena en la que cada persona, interesada en participar, debía comprar una entrada, mediante código QR que costaba 150 dólares. Además se habilitó otro código QR para quien deseara hacer una donación.