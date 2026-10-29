MLB Serie Mundial 2026 | Lo bueno, lo malo y lo feo del Clásico de Otoño entre Cerveceros y Devil Rays

El conjunto de Wisconsin arrolló 4-1 a los Tampa Bay Rays en una postemporada dominante, silenciando los pronósticos y abriendo un debate sobre la paridad económica ante la sombra de una huelga laboral.

Panamá/La sequía de 57 años ha terminado. Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones del béisbol de las Grandes Ligas por primera vez en la historia de la franquicia, tras derrotar de manera contundente a los Rays de Tampa Bay con un balance de 4 juegos a 1 en la Serie Mundial 2026.

El equipo dirigido por Pat Murphy culminó una trayectoria brillante en la que sumó 103 victorias en la temporada regular y un registro casi perfecto de 11-2 en la postemporada, sellando su nombre con letras de oro en el deporte profesional de los Estados Unidos.

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Lo bueno: Un dominio histórico desde el montículo

La clave del éxito de los Cerveceros radicó en una efectividad monticular sin precedentes en la era moderna. Milwaukee se convirtió en apenas el cuarto equipo en la historia de la MLB que logra alzar el trofeo de comisario sin permitir que sus rivales le anoten más de 4 carreras en un solo juego de playoffs.

El receptor venezolano William Contreras fue galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial. Contreras, quien coronó un año perfecto tras ganar también el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela, bateó para un sólido .381 y remolcó 4 carreras. Junto a él, el campocorto novato Cooper Pratt rompió los esquemas al registrar 6 imparables consecutivos, una marca histórica para un debutante en las finales.

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Lo malo: El trago amargo para Tampa y el golpe al "Rating"

En la otra cara de la moneda, los Tampa Bay Rays sumaron una nueva frustración al perder la tercera Serie Mundial de su historia (tras los tropiezos de 2008 y 2020). La ofensiva de Florida lució completamente maniatada, sufriendo una dolorosa paliza de 10-1 en el tercer encuentro de la serie que terminó por sepultar sus aspiraciones.

A pesar del alto nivel competitivo, el enfrentamiento entre dos de los mercados de televisión más pequeños de la liga impactó directamente en los niveles de audiencia. El Juego 1 apenas promedió 12.2 millones de espectadores en territorio estadounidense, una cifra inferior a los 13.3 millones registrados en la edición de 2025 y los 15.2 millones de 2024, encendiendo las alarmas en los despachos de las cadenas televisivas.

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Lo Feo: El vergonzoso cortocircuito entre Junior Caminero y su receptor

La jugada de pesadilla en el Tropicana Field: El aspecto más deslucido y desorganizado de la serie ocurrió por el bando de los Rays, cuando estalló una preocupante falta de comunicación entre la joya de la antesala Junior Caminero y el receptor Liam Hicks. En una jugada de rutina que requería sincronía perfecta, ambos peloteros regalaron un insólito y vergonzoso error técnico que expuso la frustración y la tensión interna que se vivía en el dugout de Tampa Bay ante el implacable dominio de los Brewers. El costoso malentendido dejó en evidencia que el equipo perdió la brújula mental mucho antes del out final.