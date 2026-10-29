Canelo Álvarez vs. Mbilli en Riad: "Quiero volver a ser el campeón", avisa el mexicano antes de pelear por el título

Mbilli considera esta pelea contra Canelo "el mayor test" de toda su carrera.

Riad, Arabia Saudita/La estrella mexicana Saúl "Canelo" Álvarez aseguró este jueves en Riad que está decidido a volver a ser desde el sábado el campeón del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para ello debe derrotar en un combate estelar al vigente monarca de la categoría, el francés Christian Mbilli, en una velada en la capital saudita, donde este jueves tuvo lugar la conferencia de prensa de presentación con ambos púgiles.

"He sido campeón durante muchos años y quiero volver a ser el campeón", sentenció Canelo, que tiene 36 años.

"Soy ahora el aspirante, pero en mi espíritu sigo siendo el campeón, desde que era pequeño", afirmó.

Canelo Álvarez fue destronado precisamente en Riad en septiembre de 2022 al caer en un combate ante el estadounidense Terence Crawford, que está ahora retirado.

Mbilli, de 31 años, heredó el cinturón de Crawford y afronta el combate del sábado como defensor del título.

"Estoy deseando subir al ring. Estoy listo para este combate. Tengo mucho respeto por Canelo y por su carrera, pero el sábado será una historia diferente. Iré ahí a por la victoria", aseguró Mbilli este jueves.

Mbilli considera esta pelea contra Canelo "el mayor test" de toda su carrera.

La pelea está programa para la noche del sábado al domingo en el horario de Riad.

Después de numerosos rumores de aplazamiento o deslocalización, se decidió mantenerla a pesar de los ataques de drones y misiles contra el reino.

Los hutíes y las fuerzas sauditas, que apoyan al gobierno yemení en el seno de una coalición militar, intercambian ataques diariamente desde que en julio se retomó el conflicto en Yemen.

Riad se vio sacudida el jueves por explosiones, después de un bombardeo saudita provocara al menos 12 muertos en el oeste de Yemen.