MLB noticias| Iván Herrera, invitado de TVMAX: "El futuro traerá un tremendo equipo de los Cardenales"

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Panamá/El pelotero panameño Iván Herrera se mostró optimista por el futuro de su equipo, los Cardenales de San Luis, para temporadas venideras en el béisbol de las Grandes Ligas.

Herrera fue el invitado especial de TVMAX en la transmisión del cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Durante una de sus intervenciones en la emisión, destacó que la juventud de los jugadores y la camaradería entre ellos impulsan a los Cardenales y les ayudará a ser mejores en el futuro.

"El vestuario funciona como una familia y cada integrante se apoya para empujar y ganar los partidos", señaló. "Ese respaldo entre compañeros estuvo presente este año y ha sido determinante en el rendimiento colectivo".

El jugador, que participó en 160 de 162 partidos de la temporada regular, resaltó el trabajo del manager Oliver Mármol a quien atribuyó su esfuerzo por mantener la unidad.

"'Oli' hace un tremendo trabajo en mantenernos unidos", expresó. "Durante el spring training tuvimos muchas conversaciones centradas en permanecer unidos y apoyarnos cuando las cosas no estén saliendo bien. Eso ayudó a la dinámica del grupo".

Los Cardenales terminaron la temporada regular en el cuarto lugar de la División Central de la Liga Nacional con récord de 77 victorias y 85 derrotas. Aunque no avanzaron a los playoffs considera que se cuenta con un grupo capaz de hacer una mejor presentación en el 2027.

"Creo que el próximo año vamos a hacer mejor papel. Aunque hubo caídas al final de la temporada, confío en que el futuro traerá un tremendo equipo", expresó.

Mérito a Bernal

Herrera se mostró contento por la labor realizada por su compatriota y compañero de equipo, Leonardo Bernal, quien debutó en las Grandes Ligas el 1 de septiembre de este año y causó un impacto inmediato.

"Llegar a grandes ligas y tener mucho éxito de una vez es muy difícil", indicó. "Él lo hizo muy bien. Estoy muy contento con todo el trabajo que él hizo... tremendo trabajo ofensivo, defensivo y llevando al equipo".

Bernal tuvo un promedio de bateo de .284, cinco cuadrangulares y 21 carreras impulsadas en 24 partidos jugados.

Aunque ambos juegan en la posición de receptor, Herrera manifestó que él y Bernal se apoyan mutuamente y mientras así sea no hay competencia entre ellos por la titularidad.

"Existe una comparación técnica entre jugadores", reconoció. "Pero si ves la competencia por posición... no la hay mientras nos apoyemos", puntualizó.

Se espera que en los próximos meses, Herrera acuda al arbitraje salarial con los Cardenales para establecer un nuevo contrato.

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