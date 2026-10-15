LPF | Carlos Hernández lidera la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026

Sintoniza el partido UMECIT FC vs Alianza FC, el domingo 18 de octubre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) retomará este fin de semana la acción del Torneo Apertura 2026, con la disputa de la jornada 12, en medio de los momentos difíciles que atraviesa el país tras el terremoto del pasado 9 de octubre y las réplicas registradas posteriormente.

En este contexto, el campeonato volverá a la actividad con varios equipos enfocados en sumar puntos y con una disputa que continúa abierta en la clasificación de los máximos goleadores.

Otras noticias: LPF | Jorge Dely Valdés considera que se debió esperar más tiempo para reanudar el torneo tras el terremoto

El atacante Carlos Hernández, del Veraguas United, encabeza la tabla de artilleros con 11 goles, de acuerdo con las estadísticas suministradas. El delantero registra ocho anotaciones en jugada y tres desde el punto penal, números que lo mantienen en la primera posición.

En el segundo lugar aparece Ronaldo Dinolis, del San Francisco FC, con nueve tantos. Su registro se distribuye en cuatro goles en jugada, dos de cabeza y tres de penal.

Su compañero Keny Bonilla ocupa la tercera posición con siete anotaciones, todas conseguidas en jugada, y se mantiene entre los principales referentes ofensivos del torneo.

Por su parte, Héctor Ríos, de Plaza Amador, suma seis goles, cinco en jugada y uno de tiro libre, para ubicarse en el cuarto puesto de la clasificación.

La lista continúa con Adrián Bethancourt, del Sporting San Miguelito, y Óber Almanza, de UMECIT FC, ambos con cinco anotaciones. Bethancourt ha marcado todos sus goles en jugada, mientras que Almanza registra uno en jugada, dos de tiro libre y dos de penal.

El grupo de los siete principales artilleros lo completa Johused Peñalba, del Tauro FC, con cuatro tantos: tres en jugada y uno de tiro libre.

Con la reanudación de la jornada 12 del Apertura 2026, la atención estará puesta tanto en la lucha por los puntos como en la carrera individual por el liderato de goleo, en un fin de semana marcado también por la situación que vive Panamá tras el terremoto.

Otras noticias: Temblor en Panamá| LPF: Veraguas United entrega donación a comunidad afectada por el sismo

Conoce el calendario de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) retomará la acción del Torneo Apertura 2026 con la jornada 12, luego de la suspensión de los partidos por el terremoto que sacudió al país el pasado 9 de octubre y las réplicas registradas posteriormente.

El fútbol panameño volverá a escena con encuentros importantes en las conferencias Este y Oeste, donde los clubes buscarán sumar puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la clasificación.

La fecha se disputará entre el viernes 16 y el lunes 19 de octubre, con partidos que podrían provocar movimientos en la parte alta de ambas conferencias.

Viernes 16 de octubre

San Francisco FC vs. CD Universitario

La jornada comenzará con el enfrentamiento entre San Francisco FC (20 puntos) y CD Universitario (11 puntos), programado para las 8:30 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los monjes llegan después de caer 1-0 ante UMECIT FC, por lo que intentarán recuperarse frente a su afición. Universitario, por su parte, buscará volver a sumar tras perder 2-1 ante Plaza Amador.

San Francisco lidera la Conferencia Oeste y necesita una victoria para defender su posición, mientras que Universitario, ubicado en el cuarto lugar, intentará recortar distancias con los equipos que lo anteceden.

Sábado 17 de octubre

CAI vs. Veraguas United

La actividad del sábado continuará con el duelo entre Club Atlético Independiente (11 puntos) y Veraguas United (18 puntos), en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, a las 6:15 p.m.

El CAI viene de empatar 1-1 ante Árabe Unido, mientras que Veraguas United llega motivado después de vencer 2-1 a Tauro FC.

El conjunto veragüense ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste y buscará mantenerse cerca del liderato. Los vikingos, por su parte, intentarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y mejorar su posición.

Plaza Amador vs. Deportivo Árabe Unido

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada enfrentará a los dos primeros de la Conferencia Este. Plaza Amador, líder con 24 puntos, recibirá al Deportivo Árabe Unido, segundo con 22 unidades.

Los leones llegan tras derrotar 2-1 a CD Universitario, mientras que el Expreso Azul viene de empatar 1-1 frente al CAI.

Con apenas dos puntos de diferencia, este compromiso podría modificar la parte alta de la clasificación. Una victoria colonense le permitiría superar a Plaza Amador, mientras que un triunfo placino ampliaría la ventaja en el liderato.

Domingo 18 de octubre

Unión Coclé vs. Herrera FC

La jornada dominical tendrá un enfrentamiento importante en la parte baja de la Conferencia Oeste, con Unión Coclé (5 puntos) ante Herrera FC (8 puntos).

Unión Coclé viene de perder 3-1 frente a Sporting San Miguelito, mientras que Herrera llega después de vencer 1-0 a Alianza FC.

Ambos equipos necesitan sumar para mejorar su situación en la tabla. Herrera buscará ampliar la diferencia, mientras que los coclesanos intentarán aprovechar el compromiso para acercarse a su rival.

UMECIT FC vs. Alianza FC

La programación continuará con el partido entre UMECIT FC (16 puntos) y Alianza FC (14 puntos).

UMECIT llega tras vencer 1-0 a San Francisco FC, resultado que lo mantiene en la tercera posición de la Conferencia Este. Alianza, en cambio, intentará recuperarse después de caer 1-0 ante Herrera FC.

El conjunto universitario buscará sumar tres puntos para acercarse a los líderes, mientras que los verdolagas necesitan una victoria para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

¿Dónde ver UMECIT FC vs. Alianza FC?

El encuentro podrá verse por TVMAX, a través de TVN Pass y en el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

Lunes 19 de octubre

Sporting San Miguelito vs. Tauro FC

La jornada 12 del Torneo Apertura 2026 concluirá con el enfrentamiento entre Sporting San Miguelito (13 puntos) y Tauro FC (14 puntos).

Los académicos llegan después de vencer 3-1 a Unión Coclé, mientras que los taurinos buscarán recuperarse de la derrota 2-1 frente a Veraguas United.

Sporting ocupa la sexta posición de la Conferencia Este, mientras que Tauro se encuentra en el cuarto lugar con 14 unidades. Una victoria permitiría a los académicos superar a su rival y ganar terreno en la clasificación.

Con estos compromisos, la LPF retomará su calendario en una fecha marcada por el regreso de la competición tras el terremoto, mientras los clubes vuelven a concentrarse en la lucha por los puntos y los objetivos de la temporada.