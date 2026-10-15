Cerveceros 0-4 Dodgers (4⬆️) EN VIVO MLB Playoffs 2026| Juego 4 de la Serie de Campeonato Liga Nacional por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan este jueves en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), con los visitantes a una victoria de conquistar el banderín y los campeones defensores obligados a ganar para mantener viva su temporada. El encuentro se disputa en el Dodger Stadium de Los Ángeles y lo puedes ver por TVMAX y TVN Pass.

En la parte alta del cuarto episodio, el marcador favorece a los Dodgers 4-0.

Momentos claves

2da. Baja

0-0 (1 Out)

Andy Pages pega sencillo con rodado a jardinero central Garrett Mitchell. Kyle Tucker anota Teoscar Hernández a 2da.

MIL 0-1 LAD

1-1 (2 Outs)

Shohei Ohtani batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Teoscar Hernández anota Andy Pages anota.

MIL 0-4 LAD

Alineaciones

Cerveceros

Dodgers

Contexto

Milwaukee llega con ventaja de 3-0 en la serie al mejor de siete partidos, una situación que le permite buscar la barrida y regresar a la Serie Mundial por primera vez desde 1982. Los Dodgers, por su parte, necesitan reaccionar ante su público para evitar la eliminación y forzar un quinto encuentro.

Lanzadores abridores

Milwaukee anunció a Shane Drohan para iniciar un juego de bullpen, por lo que no necesariamente tendrá una salida larga: el cuerpo técnico podría recurrir pronto a sus relevistas. El zurdo hará su debut en la postemporada, con la misión de establecer el ritmo del encuentro y entregar la pelota en buenas condiciones a un bullpen que ha sido determinante durante la serie.

En la otra trinchera, Tyler Glasnow tendrá la responsabilidad de frenar a la ofensiva de Milwaukee. El derecho terminó la temporada regular con efectividad de 3.53 en 13 aperturas y llega con la presión de mantener con vida a Los Ángeles. Su capacidad para dominar con sus lanzamientos y limitar las bases por bolas será fundamental para evitar que los Cerveceros tomen el control desde las primeras entradas.

Las claves del partido