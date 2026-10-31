LPF resultados | Deportivo Universitario vence a Unión Coclé y escala posiciones en la Conferencia Oeste

Los universitarios se impusieron 0-2 como visitantes, con anotaciones de Iván Anderson y Jahir Góndola, para sumar tres puntos importantes en la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

Panamá/El CD Universitario consiguió una importante victoria este sábado 31 de octubre al derrotar 0-2 a Unión Coclé, en el partido que abrió la actividad sabatina de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

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El conjunto universitario encontró la ventaja en el tiempo añadido de la primera mitad. Cuando parecía que ambos equipos se marcharían al descanso sin goles, Iván Anderson apareció al minuto 45+5 para romper el empate y colocar el 0-1 en el marcador.

Con la ventaja a su favor, Universitario mantuvo su propuesta durante el segundo tiempo y consiguió ampliar la diferencia al minuto 71. En esa oportunidad, Jahir Góndola se encargó de marcar el segundo tanto para establecer el definitivo 0-2 y asegurar los tres puntos para los visitantes.

El resultado representa un impulso importante para Deportivo Universitario en sus aspiraciones dentro de la Conferencia Oeste. Con esta victoria, el equipo alcanza los 14 puntos y se ubica en la cuarta posición de la clasificación.

La situación es diferente para Unión Coclé, que continúa atravesando dificultades en el campeonato. El conjunto coclesano permanece en el último lugar de la Conferencia Oeste, con apenas cinco unidades, y necesita comenzar a sumar resultados positivos para mejorar su posición en la tabla.

Con este triunfo, Universitario aprovecha la jornada para fortalecer su ubicación en la clasificación, mientras que Unión Coclé tendrá que buscar una reacción en sus próximos compromisos.