¡Doloroso! Fallece Jesús de Miguel, jugador de Tenerife que sufrió un golpe en un partido

El fallecido futbolista chocó con el portero Jesús Owono en un juego de la Segunda División de España entre el Tenerife y el Andorra.

España/El delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra el Andorra.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento" a las 7h00 GMT de De Miguel, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono.

El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.

El árbitro reflejó en el acta que Owono, al que expulsó, había impactado con la pierna en alto en De Miguel.

"La policía ha abierto una investigación en coordinación con las autoridades judiciales por la muerte del delantero", informaron fuentes policiales a la AFP.

El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias.

Según la prensa española, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe, de la que pudo ser reanimado.

El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado.

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- Empeoramiento -

En un principio, se había informado de que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había "empeorado neurológicamente".

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro.

"Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", añadió el club canario.

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón, ayudando al club canario a subir a la Segunda División.

Originario de Madrid, el delantero era un respetado goleador de las divisiones inferiores del fútbol español.

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- Mensajes de pésame -

Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento, los mensajes de pésame se han sucedido, empezando por el Andorra.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife", afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y otros clubes se han unido al luto por el fallecimiento del jugador del Tenerife.

La Federación Española ha aplazado los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina que debían celebrarse este martes como señal de respeto.

"La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel", afirmó la RFEF en un comunicado.

La UEFA también ha decretado un minuto de silencio en todos sus partidos de la semana tras mostrar sus "más profundas condolencias" por la muerte del jugador español.

Las muestras de dolor también han llegado desde otros ámbitos de la sociedad y política españolas.

"Mi más sentido pésame a familia y allegados y un fuerte abrazo al club, jugadores, equipo técnico, directiva y afición en estos duros momentos. Compartimos su dolor", escribió la ministra de Deportes, Milagros Tolón.

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