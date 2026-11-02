Confesiones de Harry Kane: Cambiaría el Balón de Oro por la Champions League

Kane, tras ganar el Balón de Oro, prioriza los trofeos colectivos antes del duelo ante el Atlético en el Metropolitano.

Madrid, España/El flamante ganador del Balón de Oro, Harry Kane, afirmó este lunes que cambiaría ese galardón por alzar la Champions League

“El Balón de Oro de la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y en mi carrera”, admitió el delantero del Bayern de Múnich en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Atlético de Madrid del martes.

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“Pero vivir momentos con el equipo, celebraciones con el club, poder levantar la Liga de Campeones con el Bayern sería una sensación increíble”, consideró.

El internacional inglés insistió en que juega para disfrutar del éxito con sus compañeros.

“Los trofeos colectivos son la razón por la que jugamos al fútbol. El aspecto de equipo en nuestro deporte es muy, muy importante”, dijo Kane.

El delantero del Bayern insistió en que “el Balón de Oro es un gran hito”, pero lo bonito es vivir emociones con sus compañeros.

Por eso, “elegiría la Liga de Campeones, pero tengo la oportunidad de conseguir ambos: veremos qué pasa”, afirmó.

Kane agradeció los elogios que por la mañana le dirigió el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, al que calificó como “uno de los mejores entrenadores de esta era”.

Simeone lo puso como ejemplo para los jóvenes de lo lejos que se puede llegar con trabajo y constancia.

“Ganar el Balón de Oro fue un logro enorme para mí: he tenido que superar muchos desafíos en mi carrera, algunas personas no pensaban que llegaría tan lejos”, dijo Kane en el estadio Metropolitano.

Kane recordó su derrota en ese recinto como jugador del Tottenham en la final de la Champions de 2019 frente al Liverpool.

“Ojalá podamos tener un buen recuerdo mañana”, dijo Kane.

“Vuelvo a jugar aquí la semana que viene con Inglaterra contra España, y luego, ojalá, volvamos otra vez para la final de la Liga de Campeones” -que también se disputará en el Metropolitano-, sentenció.