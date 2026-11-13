Cuba vs Panamá EN VIVO| Mundial de Béisbol U23 2026: partido de Ronda de Consolación por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La Selección de Béisbol U23 de Panamá tiene este viernes 13 de noviembre un nuevo compromiso en la Ronda de Consolación de la Copa Mundial de Béisbol U23, cuando enfrente a Cuba desde la 1:00 p.m. en el estadio Roberto Clemente de Masaya, Nicaragua. El partido lo puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El conjunto canalero llega a este compromiso con la necesidad de pasar la página luego de caer 11 carreras por 7 ante Gran Bretaña, en su primera presentación de esta fase. Panamá mostró capacidad de reacción durante el encuentro, pero no consiguió sostener la ventaja y terminó cediendo ante la ofensiva británica.

En ese partido, los panameños llegaron a estar abajo en el marcador, pero consiguieron fabricar tres carreras en el cuarto episodio, con imparables productores de Ryan Burrowes, Eduardo Tait y Marcelino Alonso. Posteriormente, tomaron ventaja en la quinta entrada gracias a un batazo remolcador de Arod McKenzie. Sin embargo, Gran Bretaña respondió con cinco anotaciones que terminaron inclinando la balanza.

Ahora, el desafío será ante una novena cubana que también busca cerrar de buena manera su participación en el campeonato. Panamá deberá mostrar mayor consistencia desde el montículo y aprovechar las oportunidades ofensivas para evitar que se repitan los problemas que le costaron el partido anterior.

Aunque el equipo panameño ya no tiene posibilidades de disputar las medallas, luego de quedar fuera de la Súper Ronda, todavía tiene objetivos importantes en esta etapa: conseguir victorias y alcanzar la mejor ubicación posible en la clasificación final.

El enfrentamiento ante Cuba representa una nueva oportunidad para que los dirigidos por Panamá respondan en el terreno de juego y demuestren su capacidad competitiva en el escenario mundial.

Tras este compromiso, Panamá volverá a jugar el sábado 14 de noviembre frente a Sudáfrica, desde las 11:30 a.m., para completar su calendario en esta fase.