MLB noticias| Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong: nuevos MVP marcan una nueva era en las Grandes Ligas

Álvarez y Crow-Armstrong fueron elegidos de forma unánime en una escogencia que se diferenció de años anteriores en los que el japonés Shohei Ohtani fue protagonista

Estados Unidos/El cubano Yordan Álvarez y el estadounidense Pete Crow-Armstrong fueron reconocidos de forma unánime con los premios MVP (Jugador Más Valioso) de 2026, abriendo una nueva etapa en las Grandes Ligas de béisbol.

Por primera vez desde 2020, ninguno de los máximos galardones individuales de las Mayores terminó en las manos del astro japonés Shohei Ohtani o del estadounidense Aaron Judge, los líderes de los Dodgers y los Yankees.

Ohtani, que aspiraba a un cuarto MVP seguido y quinto en su carrera, vio como Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, se coronaba por delante suyo en la Liga Nacional, mientras que Yordan Álvarez lo hizo en la Americana.

La figura de los Astros de Houston es el cuarto pelotero cubano en ser designado MVP y el primer latinoamericano desde que en 2023 fuera elegido el venezolano Ronald Acuña Jr.

Líder de bateo de las Mayores (.316), Álvarez arrasó con los 30 votos de primer lugar en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, para un total de 420 puntos.

El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, recibió 27 de los 30 votos al segundo lugar y concluyó con 267 puntos mientras el estadounidense Bobby Witt Jr (Reales de Kansas City) fue tercero con 188.

"Estoy súper emocionado por este premio, he trabajado mucho para llegar a este punto", declaró Álvarez a MLB Network en una entrevista desde su residencia.

"La última semana estuve muy inquieto sabiendo que podía celebrar esto con mi familia", reconoció Álvarez, que sigue los pasos de otros tres ganadores nacidos en Cuba: José Abreu (2020), José Canseco (1988) y Zoilo Versalles (1965).

- Ohtani, sin quinto MVP -

Álvarez sucede en el palmarés a Aaron Judge, el MVP de la Americana en 2022, 2024 y 2025, gracias a una fabulosa temporada regular en la que acumuló 42 jonrones y 106 carreras remolcadas, las mejores cifras de su carrera.

Lideró también el joven circuito en porcentaje de embasarse (.432), OPS (1.033), bases totales (341), bases por bolas (109) y extrabases (77).

Álvarez, figura de los Astros desde su llegada a las Mayores en 2019, ya había sido finalista al MVP en 2022, cuando concluyó en tercer lugar de las votaciones. Ese año conquistó su única Serie Mundial con la franquicia texana.

Para Caminero el segundo lugar del MVP es un reconocimiento a su campaña de consagración a los 23 años. El dominicano fue la estrella del mejor equipo del circuito, los Rays, a los que empujó hasta la Serie Mundial, que perdieron ante los Cerveceros de Milwaukee.

El dominicano brilló en la fase regular con 42 cuadrangulares y 101 carreras impulsadas.

En la Americana, los votantes también coincidieron en elegir a Crow-Armstrong como MVP de forma unánime. El jardinero de los Cachorros se impuso con 420 puntos por delante de Ohtani (264) y del estadounidense Brice Turang (190), de los Cerveceros.

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Crow-Armstrong firmó una de las mejores campañas que se recuerdan en las Mayores, terminando como colíder general en jonrones (45) y segundo del Viejo Circuito en bases robadas (41).

El californiano es también el tercer pelotero en la historia en acumular al menos 45 cuadrangulares, 40 robos y 30 dobles en una campaña, siguiendo los pasos del propio Ohtani (2024) y del dominicano Alfonso Soriano (2006).

"He tenido tanta suerte de estar rodeado de grandes figuras de los Cachorros y, más aún, de personas y nombres realmente enormes en el mundo del béisbol", dijo Crow-Armstrong en un reconocimiento a la lista de MVP de Chicago, en la que se incluyen leyendas como Ernie Banks y Sammy Sosa.

Afectado este año por diversas lesiones, Ohtani se quedó sin un quinto MVP que hubiera endulzado su amargo cierre de campaña con los Dodgers, barridos en los playoffs por Milwaukee.

El japonés, de 32 años, sigue siendo uno de los dos únicos peloteros con al menos cuatro MVPs en su palmarés, solo superado por Barry Bonds, que posee el récord de siete.