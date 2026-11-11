MLB noticias| Yankees ponen la mira en agente libre Alec Bohm, indican fuentes en Grandes Ligas

Estados Unidos/Los Yankees podrían tomar varios caminos esta temporada muerta, con los vacíos más evidentes en el cuadro interior y el bullpen. Una posible solución para el cuadro surge con el agente libre Alec Bohm, de 30 años.

Una fuente le informó a Mark Feinsand de MLB.com que el equipo del Bronx está interesado en Bohm, quien ha jugado los siete años de su carrera con los Phillies. Bohm, un bateador derecho, podría cubrir una necesidad en la tercera base al compartir tiempo con el bateador zurdo Ryan McMahon. Bohm también cuenta con experiencia en la primera base, aunque los Bombarderos parecen contar con estabilidad en dicha posición con dos jugadores, el dominicano Luis García Jr. y Ben Rice.

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Jon Heyman, de MLB Network, fue el primero en señalar el interés de los Yankees en Bohm en el periódico New York Post. El club no ha confirmado la noticia.

Un inicio de temporada sumamente difícil afectó los números generales de Bohm (OPS de .698 y 15 cuadrangulares), pero lució mucho mejor en la segunda mitad, registrando OPS de .794 tras la pausa por el Juego de Estrellas. Bohm podría estar buscando un acuerdo a corto plazo, quizás de solo un año, según el New York Post.

En su carrera, Bohm lleva promedio de .273 con OPS de .735 y 85 jonrones a lo largo de siete campañas. No suele negociar muchas bases por bolas, pero tampoco se poncha con frecuencia, como lo demuestra una tasa de ponches de por vida del 17%, muy por debajo del promedio de la liga (22%). Bohm cuenta con una sólida tasa de batazos fuertes (69no percentil en MLB en el 2026), aunque su porcentaje de rodados de por vida del 47.4% es superior al promedio. Además, ha castigado al pitcheo zurdo a lo largo de su carrera, con OPS de .853 ante serpentineros de dicha clase.

A la defensa, Bohm se ha ubicado por lo general ligeramente por debajo del promedio durante su trayectoria, aunque registró el peor valor de carreras a la defensa de su carrera (-9) en el 2026. La tercera selección general del Draft del 2018 fue convocado al Juego de Estrellas en el 2024.

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McMahon, quien ha enfrentado obstáculos (OPS de .638) desde su llegada a los Bombarderos en la Fecha Límite de Cambios del 2025, tiene un año y US$16 millones restantes en la extensión de contrato por seis campañas y US$70 millones que firmó con los Rockies en el 2022.

Nueva York registró OPS de .629 por parte de sus antesalistas en el 2026, ubicándose 26to en las Grandes Ligas. McMahon vio la mayor parte de esas oportunidades, aunque el quisqueyano Amed Rosario, quien ahora es agente libre, también vio acción en 52 compromisos en la esquina caliente.

Información de Max Ralph (MLB.com)