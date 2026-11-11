MLB noticias| Pat Murphy y Will Venable reciben su recompensa por romper barreras desde el banquillo

Los dirigentes elevaron el nivel de sus equipos y fueron premiados como los mejores en sus puestos de la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Estados Unidos/Uno llevó a un equipo especial hasta el primer campeonato de la Serie Mundial en la historia de la franquicia. El otro guio un impresionante giro y dio de qué hablar de manera inesperada en la postemporada. Su destacado liderazgo les valió los Premios al Manager del Año 2026 de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA), los cuales fueron anunciados el martes 10 de noviembre por MLB Network.

El dirigente de los Cerveceros, Pat Murphy, fue nombrado Manager del Año de la Liga Nacional, convirtiéndose en el primer timonel en llevarse el galardón en tres temporadas consecutivas. Por su parte, el capataz de los Medias Blancas, Will Venable, consiguió el honor en la Liga Americana por primera vez.

Murphy guio a los Cerveceros a 103 victorias -- la mejor cifra en MLB -- en la temporada regular antes de que Milwaukee dominara la postemporada, venciendo a los Padres, Dodgers y Rays para coronarse con el primer título de Serie Mundial en la historia del club. Apareció en las 30 boletas, recibiendo 20 votos de primer lugar, siete de segundo lugar y tres de tercer lugar para culminar con 124 puntos. El manager de los Bravos, Walt Weiss, fue segundo con 86 puntos, mientras que el dirigente de los Phillies, Don Mattingly, terminó de tercero con 25, uno por encima del timonel de los Padres, Craig Stammen.

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Murphy se convirtió en el décimo piloto en ganar al menos tres Premios al Manager del Año, con Buck Showalter, Bobby Cox y Tony La Russa encabezando la lista histórica con cuatro cada uno. A los 67 años, y tras someterse a una cirugía de espalda en junio, Murphy platicó con MLB Network el martes desde la cama de un hospital tras un reciente reemplazo de cadera.

"Estoy sumamente agradecido", expresó Murphy. "No necesariamente creo que lo merezca, para ser completamente honesto. Es más cuestión de mantener todo en perspectiva, pero me siento bien agradecido".

Venable, quien tomó las riendas de los Patipálidos tras una campaña de 41-121 en el 2024, lideró al club del Sur de Chicago a 84 triunfos en la temporada regular, un boleto a los playoffs y una victoria en la Serie del Comodín de la Liga Americana sobre los Astros en el 2026. Consiguió 15 votos de primer lugar para terminar con 111 puntos de votación, superando por ligero margen al manager de los Rays, Kevin Cash (98). El dirigente de los Medias Rojas, Chad Tracy, quien al igual que Mattingly en Filadelfia tomó el mando a mitad de campaña y metió a su escuadra a la postemporada, concluyó de tercero con 47 puntos.

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Luego de una carrera de nueve temporadas como jardinero de los Padres, Rangers y Dodgers, Venable -- hijo del veterano ligamayorista Max Venable -- fungió como coach de los Cachorros y de los Medias Rojas antes de ser contratado por los Medias Blancas en su primera experiencia como capataz.

"Cuando terminé como pelotero, se trataba de devolverle algo al juego", señaló Venable.

Y ha devuelto bastante en apenas dos años con los Medias Blancas, convirtiéndose en el primer Manager del Año del conjunto desde el venezolano Ozzie Guillén en el 2005 y el sexto en total en la historia del club. Chicago tuvo foja de 60-102 en el primer año de Venable al frente, una mejoría de 19 triunfos respecto a la campaña anterior, pero todavía lejos de lo deseado por la franquicia. El panorama cambió rápidamente bajo el mando de Venable en el 2026, un salto que el capataz de los Patipálidos atribuyó a la conformación adecuada del roster. Durante el invierno, las adquisiciones de piezas como el toletero japonés Munetaka Murakami, más los derecho Anthony Kay y Sean Newcomb rindieron dividendos inmediatos para que los Medias Blancas amarraran el tercer Comodín de la Liga Americana.

"Puedes contar con la mejor gerencia y el mejor grupo de coaches; puedes apoyarlos lo mejor que puedas", expresó Venable. "Pero al final, se trata de contar con muchachos que quieran salir al terreno a competir, por eso considero que todo empieza verdaderamente con los jugadores".

Los Cerveceros definitivamente contaron con las piezas precisas: Conquistaron la División Central de la Liga Nacional por cuarta campaña consecutiva y por tercera ocasión en tres años bajo el mando de Murphy, quien anteriormente había fungido como coach de la banca del club bajo Craig Counsell. Milwaukee consiguió 97 triunfos, que fue el récord de la franquicia, en el 2025 y pulverizó esa foja en el 2026 con 103 victorias en la temporada regular, antes de registrar marca de 11-2 en una postemporada dominante para levantar su primer trofeo de Serie Mundial.

Información de Theo De Rosa (MLB.com)

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