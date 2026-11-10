Papa León XIV | El fútbol argentino se rinde ante su santidad durante su gira apostólica por el país

Desde el saludo oficial de la AFA hasta la entrega de camisetas y carteles de bienvenida en Córdoba y Buenos Aires, los clubes nacionales homenajearon al Sumo Pontífice en su recorrido.

Panamá/En el marco de su gira por la Argentina, el papa León XIV protagonizó emotivos momentos vinculados al deporte nacional durante sus recorridas por la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en representación de su presidente Claudio Tapia y de todas las instituciones de la disciplina, le dio una bienvenida oficial expresando sus deseos de una grata estadía y resaltando el valor de su mensaje de paz, encuentro y esperanza.

Visita al Cottolengo Don Orione y el regalo de Estudiantes de La Plata

Durante la mañana del lunes 9 de noviembre, el Santo Padre visitó las instalaciones del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. Al concluir su recorrido por el establecimiento, la periodista Marita Duarte (de Radio Provincia) le entregó una camiseta de Estudiantes de La Plata en la previa de la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El Pontífice agradeció el gesto antes de continuar su agenda con la misa multitudinaria en Palermo.

Homenaje en el Nuevo Gasómetro: San Lorenzo de Almagro

Por su parte, San Lorenzo de Almagro —reconocido por ser el club del cual era hincha el papa Francisco— realizó una demostración especial previo a su partido contra Platense. Los jugadores del conjunto azulgrana saltaron al terreno de juego con un parche conmemorativo en el pecho luciendo los rostros de Francisco y León XIV, acompañado por una pancarta con el lema: "Bienvenido León XIV, el club de Francisco reza por vos".

Recibimiento en Córdoba: Instituto, Talleres y Belgrano

En su paso por territorio cordobés, los tres clubes más representativos de la provincia se sumaron a los homenajes:

Instituto de Córdoba: Emitió un comunicado institucional definiendo a la provincia como tierra de fe y fraternidad, destacando las enseñanzas de humildad del pontificado.

Emitió un comunicado institucional definiendo a la provincia como tierra de fe y fraternidad, destacando las enseñanzas de humildad del pontificado. Club Atlético Talleres: Dedicó un mensaje a través de sus canales oficiales para darle la bienvenida a la provincia y abogar por la unidad de la sociedad.

Dedicó un mensaje a través de sus canales oficiales para darle la bienvenida a la provincia y abogar por la unidad de la sociedad. Club Atlético Belgrano: Decidió intervenir la vía pública mediante carteles de bienvenida colocados en esquinas estratégicas por donde transitó el papamóvil (como en la intersección de Av. Colón y Nicolás Avellaneda), portando el mensaje: "Bienvenido León XIV a la provincia del campeón", en alusión a su consagración en el Torneo Apertura 2026.

Itinerario de la gira pastoral

El cronograma del pontífice incluyó reuniones en la UCA, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana; su traslado el martes hacia Córdoba para celebrar misa en la Escuela de Aviación Militar y una posterior vigilia con jóvenes en Buenos Aires; y culminará el miércoles con visitas al Complejo Penitenciario Federal, la Basílica de Luján y la despedida oficial en el Aeropuerto de Ezeiza antes de volar hacia Lima, Perú.