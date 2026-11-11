LPF Torneo Apertura 2026| Posiciones y panorama general para la decisiva jornada 16

Sintoniza el partido Tauro FC vs Alianza FC el viernes 13 de noviembre a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en su etapa decisiva con dos protagonistas claros: Plaza Amador, líder de la Conferencia Este con 33 puntos, y San Francisco FC, que encabeza la Conferencia Oeste con 29 unidades.

Ambos conjuntos han firmado campañas destacadas y ya aseguraron el primer lugar de sus respectivas conferencias, lo que les garantiza el acceso directo a las semifinales del campeonato.

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Panorama general

En la Conferencia Este, Plaza Amador ha demostrado regularidad a lo largo del torneo y se mantiene en la cima con 33 puntos, nueve por encima de Árabe Unido, que ocupa la segunda posición con 24 unidades.

La pelea por los puestos de clasificación continúa bastante ajustada. UMECIT suma 22 puntos, seguido por Tauro FC, con 21, y Sporting San Miguelito, con 20. Alianza FC, con 15 unidades, ocupa la sexta posición.

La atención está puesta en la disputa por los lugares de playoffs, donde UMECIT, Tauro y Sporting intentan consolidar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

En la Conferencia Oeste, San Francisco FC encabeza la clasificación con 29 puntos y también tiene garantizado su boleto directo a semifinales.

Veraguas United ocupa el segundo puesto con 24 unidades, mientras que el Club Atlético Independiente (CAI) marcha tercero con 23 puntos. Ambos equipos han asegurado su presencia en la siguiente fase.

Más atrás aparecen CD Universitario, con 17 puntos; Herrera FC, con 11, y Unión Coclé, que cierra la clasificación con cinco unidades.

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Jornada clave

La jornada 16 representa una nueva oportunidad para que los equipos ajusten sus posiciones antes del cierre de la fase regular.

En el Este, Tauro se enfrentará a Alianza, Sporting San Miguelito jugará contra Árabe Unido y UMECIT tendrá un exigente compromiso ante Plaza Amador.

Por su parte, en el Oeste, San Francisco se medirá a Veraguas United, CD Universitario enfrentará a Herrera FC y Unión Coclé jugará contra CAI.

Con Plaza Amador y San Francisco instalados en la cima, la atención del Apertura 2026 se concentra ahora en la definición de los puestos de playoffs y en el ordenamiento final de las conferencias.

La competencia entra en un momento determinante, en el que cada punto puede marcar la diferencia entre continuar en la lucha por el título o despedirse de las aspiraciones de campeonato.

El panorama está definido en la parte alta, pero la batalla por la clasificación promete mantener la emoción hasta el último compromiso de la fase regular.