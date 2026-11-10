Joselyne Edwards espera su oportunidad por el título de UFC: “Pienso que me merezco mi oportunidad”

La panameña, primera del ranking de las 135 libras, espera el desenlace del combate entre Kayla Harrison y Amanda Nunes, mientras se declara lista para aprovechar cualquier oportunidad de disputar el cinturón de UFC.

Panamá/La peleadora panameña Joselyne Edwards, ubicada en el primer puesto del ranking de las 135 libras de UFC, sigue con la mirada puesta en el campeonato mundial de peso gallo. La atleta canalera está pendiente de lo que suceda en el esperado enfrentamiento entre la actual campeona Kayla Harrison y Amanda Nunes, programado para UFC 334, en Nueva York.

En una entrevista desde el UFC Apex de Las Vegas, Edwards expresó su satisfacción porque la división comienza a definir el camino hacia el título, aunque dejó claro que su principal objetivo es disputar el cinturón y que considera que ha hecho los méritos suficientes para recibir esa oportunidad.

“Estoy muy feliz de que se esté moviendo, pero estoy esperando a ver quién gana esa pelea, porque yo voy por el cinturón”, manifestó la panameña.

Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a disputar un combate antes de recibir una oportunidad titular, Edwards señaló que su preferencia es ir directamente por el campeonato, aunque no descarta tener que superar otro compromiso para alcanzar su objetivo.

“Yo quisiera que fuera directo. Si tengo que hacer un combate antes, lo haré. Yo nunca digo que no a una pelea y nunca lo voy a decir, pero pienso que me merezco mi oportunidad”, afirmó.

Edwards también confirmó que estará presente en UFC 334, ya que, según explicó, está contemplada como peleadora de reemplazo para el enfrentamiento entre Harrison y Nunes. La panameña aseguró que espera que el combate se realice sin inconvenientes, aunque estará preparada para entrar en acción si surge alguna eventualidad.

“Se supone que soy la peleadora de reemplazo y no le deseo mal a nadie. Yo quiero que la pelea entre Amanda y Kayla se dé, porque la verdad sí quisiera ver esa pelea. Deseo que se dé y, si por alguna razón no se realiza, yo voy a estar lista en el peso, porque ese es el plan”, explicó.

Edwards analiza el enfrentamiento entre Harrison y Nunes

Sobre el choque entre dos de las figuras más importantes de las artes marciales mixtas femeninas, Joselyne considera que será un enfrentamiento equilibrado, en el que ambas tendrán posibilidades de quedarse con la victoria.

“Pienso que esta es una pelea 50 y 50. Todo el mundo dice que Amanda es la GOAT, que es la mejor de todos los tiempos. Yo respeto mucho a Amanda, pero no pienso que sea la mejor de todos los tiempos. Pienso que Valentina es la mejor de todos los tiempos en cuanto a peleadora femenina”, expresó, haciendo referencia a Valentina Shevchenko.

El orgullo de representar a Panamá

Más allá de sus aspiraciones deportivas, Edwards también se refirió al respaldo y reconocimiento que ha recibido de los aficionados panameños, quienes han seguido de cerca su evolución dentro de UFC.

La peleadora destacó que el trabajo, la disciplina y la humildad han sido fundamentales en su crecimiento profesional, y aseguró que le llena de orgullo saber que la afición reconoce su esfuerzo cada vez que representa al país en el octágono.

“Pienso que todo el trabajo que he hecho con humildad se está viendo. La gente lo está apreciando, ve que he mejorado mucho. La gente de Panamá me escribe y me dice: has mejorado bastante, te has dedicado, gracias por dejar el país en alto. Eso es algo que me enorgullece mucho”, comentó.

Edwards también reconoció el valor que tiene para ella recibir ese cariño, especialmente por tratarse de un deporte que implica grandes riesgos físicos y exige una preparación constante.

“A veces pienso que soy una persona que no demuestra muchas cosas, pero me gusta que la gente esté apreciando que uno se monta ahí a dar su vida, a darlo todo. Es un deporte muy arriesgado y la gente lo está apreciando. Es algo que valoro mucho”, concluyó.

Mientras espera que se defina el futuro del campeonato de las 135 libras, Joselyne Edwards mantiene firme su objetivo: conseguir una oportunidad por el título de UFC y convertirse en la primera panameña en conquistar un campeonato mundial de esta organización.