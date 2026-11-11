Dakar 2026| Caleb Caldito culmina la actuación de Panamá en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El joven atleta se presentó en el torneo de esgrima de la cita olímpica juvenil.

Panamá/El esgrimista panameño Caleb Caldito Chan cerró la participación de Panamá en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras competir en la modalidad de esgrima y ubicarse en la novena posición de la clasificación general.

Durante la fase de poules, Caldito Chan registró un balance de tres victorias y tres derrotas. El panameño se impuso 3-1 ante Aime Alexandre, de Mauricio; 5-2 frente al dominicano Aiden Zahran, y 5-4 ante el senegalés Diop Ma Diop.

Por otro lado, cayó 2-5 frente a Milu Lachman, de Israel; 3-5 ante Vukan Radjenovic, de Serbia, y 3-4 frente a Simon Shan, de Canadá.

Con estos resultados, el atleta avanzó a la ronda de eliminación directa, donde enfrentó al belga Wout van Laecke en la Tabla de 16. En este duelo, Caldito Chan fue superado por marcador de 7-15, resultado que puso fin a su recorrido en la competencia.

De esta manera, el panameño finalizó en el noveno lugar de la clasificación general y se convirtió en el último representante de Panamá en competir en esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, marcando así el cierre de la participación nacional en Dakar 2026.

Información del COP