Dakar 2026| Lía Córdoba: panameña se despide de los Juegos Olímpicos de la Juventud en pelea reñida de cuartos de final

La abanderada de la delegación de Panamá buscaba entrar a la instancia por medallas en la cita deportiva juvenil

Panamá/La panameña Lía Córdoba se despidió de la competencia de boxeo de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras caer ante la representante de Azerbaiyán, Gular Huseynova, en los cuartos de final de la categoría de 51 kilogramos.

En un combate bastante disputado, Córdoba fue superada por decisión dividida (1-4), luego de tres asaltos en los que las puntuaciones de los jueces reflejaron la paridad del enfrentamiento.

Dos de los oficiales favorecieron a Huseynova con tarjetas de 29-27, mientras que uno vio ganadora a la panameña por 29-27. Los otros dos jueces marcaron empate (28-28), pero otorgaron la decisión final a la boxeadora azerbaiyana.

Debut victorioso

Córdoba llegó a esta instancia después de firmar una destacada presentación en los octavos de final, donde derrotó por decisión unánime (5-0) a la polaca Natasza Kosiec.

En ese primer combate, la abanderada de la delegación panameña recibió el respaldo de los cinco jueces: cuatro puntuaron 29-27 y uno registró 29-25, todos a favor de la representante istmeña.

Aunque no pudo avanzar a las semifinales, Lía Córdoba dejó una buena impresión en su participación en la cita olímpica juvenil, representando a Panamá en el escenario internacional.

Información del COP

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