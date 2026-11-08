Dakar 2026| Panamá: Esto pasó con la delegación canalera en la jornada del 8 de noviembre

La delegación panameña continúa con su participación en la cita deportiva juvenil.

Panamá/Panamá tuvo participación este domingo 8 de noviembre en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con actuaciones en gimnasia artística, taekwondo kyorugui y atletismo.

Estos fueron los resultados de la delegación panameña:

Aylin Goon Lan – Gimnasia artística

La gimnasta panameña completó su participación en la jornada de clasificación, obteniendo los siguientes puntajes:

Viga de equilibrio: 11.766

11.766 Suelo: 10.666

10.666 Salto: 11.600

11.600 Barras asimétricas: 7.233

7.233 All Around: 41.265 puntos.

Finalizó en el puesto 44 entre 57 atletas.

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Natalia Pérez – Taekwondo kyorugui

La taekwondista panameña culminó su participación tras caer 0-2 en los cuartos de final ante la croata Petra Uglešić, quien posteriormente se consagró campeona de la categoría -44 kg.

Natalia ocupó el quinto lugar de la clasificación final.

Franklin Rodríguez – Atletismo

El velocista panameño no pudo completar la semifinal 1 de los 100 metros planos (DNF), luego de presentar una molestia muscular en su pierna izquierda.

Información del COP

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