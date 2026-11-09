Panamá Sub-17 enfrenta a Costa de Marfil en segundo amistoso internacional en Emiratos Árabes Unidos

Catar vs Panamá, partido de la jornada inaugural del Mundial Sub-17. Sintoniza ese encuentro el 19 de noviembre a las 10:30 a.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Selección Masculina Sub-17 de Panamá sufrió este lunes una nueva derrota en su gira de preparación por Emiratos Árabes Unidos, al caer por marcador de 3-1 frente a Costa de Marfil, en su segundo amistoso internacional de cara a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El encuentro se disputó en la ciudad de Al Ain, donde el conjunto dirigido por el entrenador Felipe Baloy continúa con su campamento de preparación previo a la cita mundialista.

El único tanto del equipo panameño fue anotado por el defensor Giancarlo Alemán, quien logró descontar en un compromiso que representó otra exigente prueba para el combinado nacional.

Te puede interesar: Panamá Sub-17 cumple con su primer amistoso internacional en Emiratos Árabes Unidos

Este resultado se suma a la derrota por 1-0 sufrida el pasado sábado 7 de noviembre ante Mozambique, en el primer amistoso internacional de esta etapa de preparación. En aquella ocasión, el conjunto africano consiguió la anotación del triunfo al minuto 10, mediante un tiro libre.

De esta manera, Panamá acumula dos derrotas en sus compromisos amistosos en territorio emiratí, mientras el cuerpo técnico aprovecha estos encuentros para evaluar el rendimiento del plantel y ajustar los últimos detalles antes de viajar a Catar.

Partidos de Panamá

La selección panameña integrará el Grupo A de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, junto al país anfitrión, Grecia y Egipto.

El equipo de Felipe Baloy comenzará su participación el próximo 19 de noviembre y disputará tres encuentros durante la fase de grupos.

Calendario de Panamá en el Mundial Sub-17 Catar 2026:

19 de noviembre: Catar vs. Panamá – 10:30 a.m. (hora de Panamá).

Catar vs. Panamá – 10:30 a.m. (hora de Panamá). 22 de noviembre: Grecia vs. Panamá – 7:30 a.m. (hora de Panamá).

Grecia vs. Panamá – 7:30 a.m. (hora de Panamá). 25 de noviembre: Panamá vs. Egipto – 9:30 a.m. (hora de Panamá).

Los tres compromisos se disputarán en Aspire Zone, en Doha.

La Copa Mundial Sub-17 de Catar 2026 se celebrará del 19 de noviembre al 13 de diciembre y contará con la participación de 48 selecciones nacionales.