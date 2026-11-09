Curazao vs Panamá| Kadir Barría: "Siento que estamos preparados para estas competiciones"

¡IMPERDIBLE! Panamá vs Curazao, cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. Sintoniza este partido el domingo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Contento por esta nueva oportunidad con la selección de Panamá. Así se manifestó Kadir Barría, quien se incorpora al conjunto canalero para los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Curazao.

"Contento con ese llamado, que todos esperamos", expresó el jugador que llegó este lunes al territorio panameño procedente de Brasil. "A hacer todo bien, adaptarme al grupo... estoy feliz de estar aquí".

Barría vuelve a la selección panameña después de formar parte del grupo que, a inicios de este año, se preparaba para disputar el Mundial 2026. Sobre el conjunto curazoleño, el jugador del club brasileño Botafogo lo calificó como un "equipo fuerte".

Además, el delantero confesó que vio al elenco panameño en la gira asiática que se llevó a cabo a finales de septiembre e inicios de octubre. Específicamente se refirió al último juego de ese periodo de partidos que fue contra Ecuador en la denominada Copa Kirin realizada en Japón.

"La verdad vi a mi equipo jugar ante Ecuador en el torneo que pasó. Lo vi muy bien, los apoyé", comentó. "Estaba despierto en la madrugada y los apoyé. Siento que estamos preparados para estas competiciones", puntualizó.

Panamá y Curazao disputarán dos partidos en un periodo de tres días. El jueves 12 de noviembre se realizará el juego de ida en el estadio Ergilio Hato de la ciudad curazoleña de Willemstad. En tanto que el encuentro de vuelta se disputará el domingo 15 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá.

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Antecedente

Kadir Barría fue parte de la selección de Panamá en una serie de tres partidos amistosos que disputó entre los meses de enero y marzo de este año. Esos encuentros fueron ante Bolivia, México y Sudáfrica y marcó un gol.

Aunque no entró en la lista final del equipo panameño para el Mundial 2026, Barría estuvo en la concentración del grupo como invitado. Sin embargo fue dejado libre días antes del debut ante Ghana en esa cita orbital.