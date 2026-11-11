Curazao vs Panamá| 'Sele' entrena por última vez en casa y se apresta para el viaje a Willemstad

Panamá/La selección de Panamá realizó, en horas de la mañana de este miércoles, su último entrenamiento previo al viaje hacia la ciudad de Willemstad donde enfrentará a Curazao en el partido de ida de su serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

El conjunto canalero llevó a cabo la práctica en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, un sitio diferente al de las sesiones anteriores que fueron en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes Luis 'Matador' Tejada.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que 23, de los 25 convocados para estos juegos, son los que viajan hacia Willemstad para el encuentro de ida. Los volantes Daivis Murillo y Giovany Herbert permanecerán concentrados en Panamá y estarán disponibles para el juego de vuelta.

Panameños y curazoleños iniciarán su serie de dos encuentros el jueves 12 de noviembre. El lugar será el estadio Ergilio Hato y el pitazo inicial está programado para las 7:30 p.m. (hora panameña).

Los jugadores que viajan hacia el territorio curazoleño son los siguientes:

GUARDAMETAS

Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)

Marcos De León - Sporting SM (PAN)

Eddie Roberts - Estudiantes de Mérida (VEN)

DEFENSAS

César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)

Jorge Gutiérrez - Universitario (PER)

Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)

Michael Amir Murillo - Besiktas (TUR)

Omar Valencia - NY Red Bulls (USA)

Martín Krug - Juventud Torremolinos CF (ESP)

José Córdoba - Norwich City (ENG)

Jiovany Ramos - Academia Puerto Cabello (VEN)

VOLANTES

Carlos Harvey - Minnesota United (USA)

Adalberto Carrasquilla - Pumas (MEX)

Cristian Martínez - Slovan Bratislava (SVK)

José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)

Víctor Griffith - CS Emelec (ECU)

Azarías Londoño - Universidad Católica (ECU)

Manuel Morán - CS Cartaginés (CRC)

Yoel Bárcenas - Iraklis de Tesalónica (GRE)

DELANTEROS

Ismael Díaz - Club León (MEX)

José Fajardo - Universidad Católica (ECU)

Josué Vergara - KAA Gent (BEL)

Kadir Barría - Botafogo (BRA)