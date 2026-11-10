Curazao vs Panamá | La sele continúa completando su plantel: Michael Amir Murillo se suma a la concentración

El defensor del Besiktas llegó a Panamá y expresó su confianza en el equipo de cara a la serie ante Curazao, mientras la selección continúa completando su plantel antes de viajar este miércoles al partido de ida.

Panamá/La Selección de Panamá continúa recibiendo a sus legionarios de cara a los compromisos frente a Curazao, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, que se disputarán el 12 y 15 de noviembre, con el objetivo de conseguir el boleto al Final Four y a la Copa Oro 2027.

En horas de la noche del lunes llegó al país el defensor panameño Michael Amir Murillo, quien fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y compartió sus expectativas de cara a esta importante serie ante el conjunto caribeño.

A su llegada, el futbolista del Besiktas de Turquía manifestó que el grupo espera realizar el trabajo de la mejor manera posible y dar un paso importante en busca de alcanzar la fase final del torneo.

“Esperemos darle la alegría a nuestra gente por todo lo que ha pasado, los terremotos, y esperemos darle esa alegría a nuestro país y que nos apoyen”, expresó Murillo, haciendo referencia a la situación que ha vivido Panamá tras los recientes movimientos sísmicos.

Sobre su actualidad en el fútbol turco, el lateral destacó que ha tenido meses positivos, con participación y competencia tanto en la Europa League como en la liga de Turquía.

“Gracias a Dios he estado bien en estos meses y he competido de gran manera tanto en la Europa League como en la liga turca”, comentó.

Panamá afina detalles antes de viajar a Curazao

El equipo dirigido por Thomas Christiansen tiene programado para este martes 10 de noviembre un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento Luis Ernesto ‘Matador’ Tejada, desde las 4:45 p.m. hasta las 7:00 p.m.

Esta será la penúltima sesión de trabajo en territorio nacional antes de viajar este miércoles rumbo a Curazao, donde disputará el partido de ida el jueves 12 de noviembre, a las 7:30 p.m. (hora de Panamá), en condición de visitante.

El grupo tiene previsto completarse mañana con las incorporaciones de Ismael Díaz, Martín Krug, Yoel Bárcenas, José Córdoba y Giovany Herbert, quienes se unirán a la concentración para terminar de preparar el primer compromiso.

La serie ante Curazao representa un desafío determinante para el combinado panameño, que buscará avanzar al Final Four de la Liga de Naciones 2027 y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027. Para ello, Panamá deberá superar una eliminatoria de dos partidos ante un rival que también aspira a mantenerse en la lucha por estos objetivos.