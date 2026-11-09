Selección de Panamá | Manuel Morán y Josué Vergara, ilusionados con su convocatoria para enfrentar a Curazao

La selección panameña afrontará esta serie con la intención de avanzar a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y asegurar su clasificación directa a la próxima Copa Oro.

Panamá/La Selección de Panamá continúa sumando piezas para afrontar los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27, donde tendrá como rival a Curazao en una serie de ida y vuelta que puede marcar el rumbo del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

Entre los convocados destacan Manuel Morán, futbolista del Club Sport Cartaginés de Costa Rica, y Josué Vergara, jugador del KAA Gent de Bélgica, quienes llegaron a Panamá la tarde de este lunes 9 de noviembre para incorporarse a los trabajos de la selección nacional.

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Ambos futbolistas manifestaron su satisfacción por esta oportunidad y coincidieron en la importancia de aportar al equipo en una eliminatoria que exige concentración y buenos resultados.

Manuel Morán: agradecido por la oportunidad de representar a Panamá.

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El atacante Manuel Morán expresó su satisfacción por recibir la convocatoria, una noticia que, según contó, compartió con su esposa y que inicialmente les costó creer.

"Gracias a Dios, vino de la misma federación. Recibí la noticia junto a mi esposa y creo que la tomamos de la mejor manera, no nos la creíamos. Entonces ahora toca afrontar la realidad, que es venir y aportar mi granito de arena aquí a la selección", manifestó.

Morán también destacó el buen momento que atraviesa con el Club Sport Cartaginés, tanto en el aspecto individual como colectivo, y señaló que su objetivo es trasladar ese rendimiento al combinado panameño.

Sobre la serie frente a Curazao, reconoció la importancia del compromiso y la necesidad de minimizar los errores para alcanzar los objetivos.

"Sabemos el rival al que nos enfrentamos, un partido importante, un partido de clasificación, así que tenemos que hacer las cosas bien, tratar de minimizar los errores. Todos los que estamos aquí en la selección podemos aportar nuestro granito de arena para ayudar y conseguir los objetivos", indicó.

Finalmente, el futbolista envió un mensaje a la afición panameña y expresó su confianza en el respaldo de los seguidores para el encuentro de vuelta.

"Simplemente agradecerles por el cariño y ahí los esperamos, que sabemos que van a llenar el Rommel Fernández el día 15", agregó.

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Josué Vergara: feliz por regresar a la Selección de Panamá

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Por su parte, Josué Vergara, quien milita en el KAA Gent de Bélgica, manifestó su alegría por volver a vestir la camiseta de la selección nacional y agradeció la confianza del entrenador Thomas Christiansen.

"Primero que todo, buenas tardes a la gente de Panamá. Muy contento por esta convocatoria y el llamado que me dio el profe. Vengo a hacer las cosas bien y a dejar a Panamá en alto", expresó.

El futbolista también reconoció que su anterior experiencia con el combinado nacional fue difícil en el plano personal, pero aseguró que esta nueva oportunidad representa una motivación para regresar en mejores condiciones.

"Muy contento por regresar a la selección. Sé que fue muy dura y me golpeó mucho, pero sé que regresaré de la mejor manera y a ganar todos los partidos que nos faltan", comentó.

Vergara también habló sobre el proceso que ha vivido para llegar al fútbol europeo y destacó el respaldo de su familia como uno de los pilares fundamentales de su carrera.

"Eso es mucho trabajo. Desde pequeño tenía a mi familia que me apoyaba en todo y creía en mí, y creo que esa fue la base de donde estoy hoy", explicó.

Sobre su adaptación al KAA Gent, destacó la acogida que ha recibido de sus compañeros y recordó con satisfacción su debut goleador con el equipo belga.

"Tengo muchos compañeros buenos, la mayoría son buenos y me arroparon de la mejor manera y pude debutar con gol, gracias a Dios", señaló.

Al ser consultado sobre su referente futbolístico, Vergara no dudó en mencionar al delantero noruego Erling Haaland, a quien considera su jugador favorito y ejemplo dentro del fútbol.

Para cerrar, el joven futbolista pidió a los aficionados mantener el respaldo a la selección nacional y aseguró que el grupo trabajará para conseguir los resultados esperados.

"Que nunca nos dejen de apoyar. Todos queremos hacer las cosas bien y vamos a sacar los tres puntos y la victoria en la clasificación", afirmó.

Panamá busca dar el primer paso ante Curazao

La selección panameña afrontará esta serie con la intención de avanzar a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y asegurar su clasificación directa a la próxima Copa Oro.

El partido de ida se disputará el jueves 12 de noviembre en Willemstad, Curazao, mientras que el compromiso de vuelta tendrá lugar el domingo 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El encuentro de vuelta está programado para las 6:00 p.m., con transmisión de TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX Panamá.