Panamá vs Gran Bretaña resultado| Mundial de Béisbol U23 2026: canaleros, abatidos en Ronda de Consolación

Sintoniza el partido Panamá vs Cuba, en la Ronda de Consolación, el viernes 13 de noviembre a la 1:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Panamá inició formalmente su participación en la Ronda de Consolación del Mundial de Béisbol U23 Nicaragua 2026 con una derrota ante Gran Bretaña, por 7 carreras a 11, en el estadio Roberto Clemente de Masaya.

Después de quedar sin posibilidades de obtener una medalla en el certamen, el equipo panameño se disponía a conseguir una victoria sobre el conjunto británico que le permitiera comandar la tabla de posiciones de la ronda. No obstante cayó ante una ofensiva eficaz del conjunto europeo que produjo un total de 11 imparables.

Aunque estuvo en desventaja por tres carreras, el elenco canalero tuvo una reacción en la parte alta del cuarto episodio al marcar tres 'rayitas' en la cuarta entrada mediante imparables remolcadores de Ryan Burrowes, Eduardo Tait y Marcelino Alonso. Posteriormente tomó la ventaja con una anotación en la quinta entrada que fue impulsada por un inatrapable de Arod McKenzie.

Los panameños no lograron sostener su ventaja ya que los británicos marcaron cinco 'rayitas' que les abrieron el camino hacia la victoria.

Camilo Sánchez lanzó un episodio y un tercio como relevo, toleró cuatro incogibles y dos carreras con dos ponches y cuatro bases por bolas para quedarse con la derrota.

El triunfo se lo apunto el serpentinero Miles Langhorne quien toleró cuatro imparables y dos anotaciones, dio cinco ponches y una base por bola en tres entradas y un tercio.

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Edwin Hidalgo brilló a la ofensiva por Panamá con tres hits en cuatro turnos y tres carreras anotadas. Luis Sánchez pegó de 2-1 con una anotada, Juan Alonso de 4-1 con dos anotadas y una remolcada y Marcelino Alonso de 3-1 con una anotada.

Jake Lambdin y Jackson Kraemer conectaron cuadrangulares y produjeron un total de cuatro carreras para Gran Bretaña.

Contando los triunfos, obtenidos en la fase de grupos ante República Checa y Nicaragua, Panamá puso su récord en la Ronda de Consolación en dos victorias y una derrota. Este viernes enfrentará a Cuba en un partido que se realizará en el estadio Roberto Clemente y estará programado para iniciar a la 1:00 p.m.