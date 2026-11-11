Panamá se irá del Mundial de Béisbol U23 2026 sin medalla, pero su participación sigue. ¿Por qué?

La selección panameña se quedó sin opciones de subir al podio del evento con sede en Nicaragua, pero tardará en volver a casa.

Panamá/Panamá quedó sin posibilidades de entrar en la fase por las medallas del Mundial de Béisbol U23 Nicaragua 2026. Aunque ya no tiene la oportunidad de conseguir una de las medallas del torneo, aún tiene compromisos qué cumplir en el territorio pinolero.

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Lo que pasó

La derrota ante Australia, por 9 carreras a 3, selló el destino del equipo panameño que aspiraba a conseguir una victoria que les clasificara directamente a la Súper Ronda.

El resultado dejó a los panameños con récord de dos victorias y tres pérdidas. Un récord similar a los que finalmente registraron China Taipéi y Nicaragua; dos de sus rivales en el Grupo A.

En base al reglamento del torneo, la forma para establecer el desempate es mediante el uso del Team Quality Balance, una fórmula matemática en la que se resta el conciente obtenido en la división de carreras anotadas entre episodios jugados a la ofensiva y el resultado de la división entre las carreras permitidas entre las entradas a la defensiva. Esa operación favoreció a los asiáticos que se unen a Australia y Puerto Rico como los tres clasificados del Grupo A a la Súper Ronda.

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Así quedó

Panamá se ubicó en el cuarto lugar del Grupo A con dos triunfos en cinco partidos disputados. Los resultados que obtuvo y las estadísticas generales reflejaron su desempeño en el terreno de juego durante el certamen orbital.

Los encuentros disputados por el elenco canalero en el certamen fueron los siguientes:

A nivel colectivo, Panamá conectó un total de 30 imparables en 122 turnos al bate para un promedio colectivo de .246. Anotó 20 carreras, pegó tres cuadrangulares, su slugging fue de .385 y su porcetanje de llegadas a base de .331.

En cuanto a su pitcheo, el cuerpo de lanzadores panameño tuvo una efectividad de 3.03 al permitir 15 carreras limpias en 34 episodios y dos tercios de trabajo. También dio 41 ponches y 16 bases por bolas y su WHIP fue de 1.43.

La defensa panameña cometió tres errores en total y su porcentaje de fildeo de .977.

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Lo próximo

Panamá deberá afrontar la Ronda de Consolación donde tratará de obtener los resultados necesarios para quedar ubicado en la mejor posición posible.

En esa fase, la selección panameña deberá enfrentar a los tres equipos eliminados del Grupo B. Aunque es una fase nueva, llevará a ella el récord obtenido ante Nicaragua y República Checa; sus dos rivales del Grupo A que tampoco alcanzaron la Súper Ronda. Por lo tanto iniciará la etapa con marca de dos triunfos sin derrotas.

Los encuentros de los canaleros en la Ronda de Consolación son los siguientes:

Jueves 12 de noviembre de 2026 : Panamá vs Gran Bretaña (1:00 p.m.)

: Panamá vs Gran Bretaña (1:00 p.m.) Viernes 13 de noviembre de 2026 : Cuba vs Panamá (1:00 p.m.)

: Cuba vs Panamá (1:00 p.m.) Sábado 14 de noviembre de 2026: Sudáfrica vs Panamá (11:30 a.m.)

Los tres juegos se llevarán a cabo en el estadio Roberto Clemente de Masaya.