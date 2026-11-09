Nicaragua vs Panamá Mundial U23 2026 EN VIVO | Partido por el todo o nada para los canaleros

Panamá/La novena panameña, dirigida por Aníbal Reluz, afronta un compromiso de gran importancia ante la selección anfitriona en el Estadio Roberto Clemente, de Masaya, con el objetivo de conseguir una victoria que fortalezca sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Panamá llega a este encuentro después de enfrentar a Puerto Rico, República Checa y China Taipéi, por lo que necesita responder en este nuevo desafío ante unos nicaragüenses que cuentan con el respaldo de su afición.

Un partido clave en las aspiraciones de Panamá

El Mundial U23 reúne a 12 selecciones distribuidas en dos grupos. Los tres mejores equipos de cada sector avanzarán a la Súper Ronda, programada del 12 al 14 de noviembre. La disputa por las medallas culminará el 15 de noviembre en Managua.

El equipo de Aníbal Reluz llegó a Nicaragua con el objetivo de conquistar una medalla y ahora necesita respaldar esa ambición con resultados dentro del terreno de juego.

El compromiso ante Nicaragua representa una prueba exigente para los canaleros, que buscarán demostrar su capacidad competitiva, superar la presión de jugar ante el público local y dar un paso importante en su camino mundialista.

¿Dónde y cuándo ver Panamá vs. Nicaragua?

El encuentro está programado para este lunes a las 7:30 p.m. (hora de Panamá) y podrás seguir todos los detalles, jugadas y resultados EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y el canal oficial de YouTube TVMAX Panamá.

¡La mesa está servida en Masaya! Acompáñanos en este minuto a minuto y sigue cada entrada de la novena panameña en su lucha por avanzar en el Mundial U23.