Panamá se juega el pase a la Súper Ronda ante Australia: sigue el minuto a minuto desde Managua

La novena panameña necesita vencer al líder del Grupo A para asegurar su boleto a la siguiente ronda en el Mundial de Béisbol U-23.

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Australia y Panamá, correspondiente a la quinta y última jornada de la Ronda de Apertura de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026, que se disputa en Managua, Nicaragua.

La Selección de Panamá (N.º 9 del ranking mundial) llega con la moral alta tras su victoria 4-0 sobre Nicaragua, sustentada en la ruta completa de siete entradas del lanzador Jorge Quiel, quien fue el Jugador del Día. Ahora enfrenta a Australia (N.º 10), que lidera el Grupo A en solitario con récord de 3-1 tras blanquear 4-0 a Chinese Taipei.

La tabla está al rojo vivo: Chinese Taipei, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico están igualados con 2-2, escoltando a los australianos.

Escenario 1: Panamá gana. Con un récord final de 3-2, asegura matemáticamente uno de los tres cupos a la Súper Ronda. Además, en caso de empate con Nicaragua, tendría la ventaja del enfrentamiento directo, tras el 4-0 de la jornada anterior.

Escenario 2: Panamá pierde. Quedaría con 2-3 y dependería de otros resultados. Si Nicaragua vence a Chequia, y el ganador de Chinese Taipei vs. Puerto Rico llega a 3-2, Panamá queda eliminado. Si Chequia sorprende a Nicaragua, se produciría un triple empate por el último cupo, que se resolvería con los criterios de desempate de la WBSC, como el enfrentamiento directo y la fórmula TQB (Team Quality Balance).

En la misma jornada, Chinese Taipei y Puerto Rico juegan un duelo de eliminación directa, y Nicaragua cierra su participación ante Chequia.

El destino de Panamá está en sus propias manos: ganar a Australia le garantiza el pase sin depender de otros marcadores. Acompáñanos jugada a jugada.