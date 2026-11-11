Ligas de Naciones Concacaf | Rafa Márquez inicia defensa del título mexicano

El sábado, Estados Unidos juega de visitante contra Haití en Miami , sede escogida como alternativa a la violencia que flagela al país caribeño. México enfrentará a Jamaica en Kingston .

México, México/Rafael Márquez tiene la tarea de defender el título de México en la Liga de Naciones de la Concacaf. Todo un reto: la selección del incipiente técnico encara los cuartos de final del torneo sin conocer la victoria y con algunos pocos sufridos goles.

La misión además es evitar que Estados Unidos, la otra potencia de la región, vuelva a instaurar el dominio que impuso al ganar las tres primeras ediciones del certamen.

Ambos largaron directo a esta instancia.

Los estadounidenses también atraviesan momentos de incertidumbre al trascender que el entrenador argentino Mauricio Pochettino llegó a un acuerdo para tomar al Manchester United.

Los cuartos comenzarán el jueves con el partido Curazao contra Panamá en Willemstad. El viernes Guatemala recibirá a Canadá en Ciudad de Guatemala.

El sábado, Estados Unidos juega de visitante contra Haití en Miami, sede escogida como alternativa a la violencia que flagela al país caribeño. México enfrentará a Jamaica en Kingston.

Los partidos de vuelta se jugarán entre el domingo y el martes.

- Márquez por su primer triunfo -

Rafael Márquez ya sabe lo que es ganar la Liga de Naciones. Fue parte del cuerpo técnico de la selección mexicana que se coronó en 2025 con el anterior seleccionador, Javier Aguirre, al mando.

El Kaiser estrenó el cargo de entrenador del Tri en la pasada fecha FIFA con cuatro ensayos. Primero rescató empates contra Colombia y Perú y después perdió ante Estados Unidos y Chile.

El equipo azteca perdió consistencia en la defensa: recibió siete goles. Al ataque volvió a acusar falta de ingenio: dos goles a favor.

“Tenemos que ser más contundentes en ambas áreas”, dijo Márquez.

El seleccionador mexicano se comprometió a buscar soluciones para afrontar partidos de “mucha más importancia” en esta Liga de Naciones.

En su nómina de 28 jugadores para enfrentar a Jamaica, Márquez sorprendió con el inédito llamado del delantero Armando Léon, quien lleva cinco goles en 14 partidos en su primera temporada con el club croata Osijek.

También fue citado Andrés Montaño, motor ofensivo del Cruz Azul que lidera la liga mexicana; este mediocampista regresa al Tri después de un único llamado en 2024. El volante extremo Javier “Tecatito” Corona, exjugador del Sevilla y actualmente con el Monterrey, regresa al Tri a los 33 años.

Jamaica se presentará a esta eliminatoria con una nómina de 23 jugadores, en la que llama la atención la ausencia de Leon Bailey, delantero del Olympiacos de Grecia.

- ¿EEUU o Manchester? -

Pochettino extendió su contrato hasta 2030, después de cumplir dos años al mando de la selección de Estados Unidos.

La prensa especializada, no obstante, reporta que el argentino está cerca de fichar con ‘Los Diablos Rojos’ del Manchester United. No hay confirmación oficial.

Bajo su gestión, Estados Unidos fue cuarto en la Liga de Naciones y subcampeón de la Copa Oro en 2025 tras perder la final ante México. En el Mundial 2026 llegó a octavos de final.

Ahora, emprendía un proyecto de renovación de la selección.

Al momento ha debutado a once jugadores, entre ellos dos delanteros juveniles. Justin Ellis, jugador de 19 años del Orlando City, y Julian Hall, de 18 años y miembro del Red Bull New York.

Cavan Sullivan, volante del Philadelphia Union, también jugó sus primeros partidos y ante México se convirtió en el anotador más joven en la historia de su equipo con 17 años y cinco días.

“Estos jugadores se han ganado la oportunidad de competir y de contribuir a alcanzar nuestro objetivo principal: ganar y avanzar en el torneo”, apuntó Pochettino, que igualmente citó a experimentados como Giovani Reyna y Weston McKennie.

Haití convocó para este partido a 17 jugadores que participaron en el Mundial 2026, pero prescindió de su histórico goleador Duckens Nazon.