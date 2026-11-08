China Taipéi 0-0 Panamá (3⬆️) EN VIVO| Mundial de Béisbol U23 2026: tercer partido por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La selección de béisbol de Panamá afronta este domingo 8 de noviembre un compromiso clave en sus aspiraciones de avanzar a la Súper Ronda del VI Campeonato Mundial de Béisbol U23, cuando se mida a su similar de China Taipéi, en el Estadio Nacional Soberanía de Managua, Nicaragua.

El encuentro, correspondiente al Grupo A, está programado para las 3:30 p.m. (hora de Panamá) y representa una importante oportunidad para que la novena canalera consiga su segunda victoria en la competencia.

Motivación en alto

Después de comenzar el campeonato con una ajustada derrota 2-1 ante Puerto Rico, el conjunto panameño reaccionó de gran manera en su segunda presentación al imponerse contundentemente 11-3 sobre República Checa.

En ese compromiso, la ofensiva istmeña mostró su poder al conectar 15 imparables y fabricar cuatro carreras en el primer episodio para tomar rápidamente el control del encuentro.

Uno de los grandes protagonistas fue Yeremi Sánchez, quien terminó de 4-2, con cuatro carreras impulsadas, incluyendo un triple productor que marcó el camino de la victoria.

También sobresalieron Luis Sánchez, con tres imparables, y Marcelino Alonso, con tres hits en cinco turnos. Juan Alonso aportó un cuadrangular.

Desde el montículo, Olmedo Quezada abrió el encuentro y ponchó a ocho bateadores en 3.2 entradas, mientras que Carlos Dias se encargó de completar la labor monticular con 3.1 episodios sin permitir carreras y cinco ponches.

China Taipéi, un rival fuerte

El conjunto asiático representa una prueba importante para Panamá. China Taipéi llega con registro de una victoria y una derrota, después de superar 5-2 a República Checa y caer 4-2 frente a Nicaragua.

Aunque sufrió su primer revés ante los anfitriones, la selección taiwanesa demostró capacidad para competir y mantuvo presión ofensiva durante buena parte del encuentro.

Precisamente, el triunfo nicaragüense dejó en evidencia que China Taipéi puede generar situaciones de peligro, por lo que el pitcheo panameño tendrá que trabajar con buen comando y evitar regalar corredores en las bases.

Un triunfo que puede marcar el camino

Con ambos equipos presentando balance de 1-1, el enfrentamiento adquiere especial importancia dentro de las aspiraciones del Grupo A.

Panamá necesita aprovechar el impulso ofensivo conseguido ante República Checa, mantener la disciplina en el plato y ejecutar correctamente en los momentos de presión.

El objetivo es claro: conseguir una victoria que fortalezca sus posibilidades de clasificación a la Súper Ronda, instancia a la que avanzan los tres primeros equipos de cada grupo.