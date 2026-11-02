Navarro insta a los países a acelerar acciones frente a la pérdida de biodiversidad

El ministro cerró su participación con un llamado a la comunidad internacional a priorizar las acciones concretas sobre los compromisos declarativos: menos discursos y más conservación real en el terreno.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, pidió a los países pasar de los discursos a las acciones concretas para proteger la naturaleza. Durante el encuentro, destacó que Panamá pasó de tener 100 a 724 guardaparques activos en dos años y medio.

Panamá se incorporó a la Alianza Global para la Biodiversidad, una plataforma internacional que busca fortalecer la conservación de la naturaleza y ampliar las opciones de financiamiento para proteger los ecosistemas.

El certificado que acredita la incorporación del país fue entregado al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, por el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, durante un evento celebrado en Armenia, en el marco de la recién concluida COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas.

Durante su intervención, Navarro instó a los países a pasar de los compromisos y discursos a acciones concretas para proteger la biodiversidad.

"Estamos destruyendo el mundo; hay que actuar hoy. Nada sustituye la conservación real en el terreno", afirmó.

El ministro advirtió que la pérdida de biodiversidad avanza más rápido de lo previsto y sostuvo que, después de décadas de conferencias internacionales, es necesario concentrar los esfuerzos en resultados efectivos, inmediatos y verificables.

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Como ejemplo, destacó la iniciativa de Guyana de crear un nuevo parque nacional para conservar un millón de hectáreas. No obstante, planteó que el área debe contar con guardaparques, señalización, participación comunitaria, reglas claras y mecanismos que garanticen cero deforestación.

¿Qué avances destacó Panamá en conservación?

Navarro expuso los avances que, según indicó, registra Panamá en el fortalecimiento de sus áreas protegidas durante la administración del presidente José Raúl Mulino.

Entre las cifras presentadas mencionó:

Guardaparques: el país pasó de aproximadamente 100 a 724 guardaparques activos .

el país pasó de aproximadamente . Dirección de áreas protegidas: de las 124 áreas protegidas, solo cinco tenían un director al inicio de la gestión. Actualmente, 65 cuentan con uno .

de las 124 áreas protegidas, solo cinco tenían un director al inicio de la gestión. . Conectividad: se instalaron unas 60 antenas Starlink en estaciones remotas para mejorar las comunicaciones.

se instalaron unas en estaciones remotas para mejorar las comunicaciones. Monitoreo: se implementó la aplicación EarthRanger y se entregaron teléfonos especializados para el seguimiento de actividades en campo.

se implementó la y se entregaron teléfonos especializados para el seguimiento de actividades en campo. Equipamiento: se distribuyeron lanchas y vehículos para apoyar las labores de vigilancia.

se distribuyeron para apoyar las labores de vigilancia. Señalización: se colocaron 20,000 letreros en los límites de los parques nacionales.

El ministro también destacó mejoras en las condiciones laborales de los guardaparques, quienes ahora cuentan con uniformes, contratos formales, pagos puntuales y alimentación en estaciones y refugios.

Añadió que los directores de áreas protegidas reciben formación mediante un programa especializado de la Universidad Estatal de Colorado, dirigido a líderes de áreas protegidas de América Latina.

Panamá plantea reconocimiento de los derechos de la naturaleza

Durante su intervención, Navarro recordó que el presidente Mulino propuso ante las Naciones Unidas el reconocimiento universal de los derechos de la naturaleza e invitó a otros países a sumarse a esta iniciativa.

La Alianza Global para la Biodiversidad fue creada en 2025 mediante la Declaración de Georgetown, impulsada por Guyana. Reúne a gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y representantes del sector privado para promover acciones de conservación y mecanismos de financiamiento.

Panamá manifestó su disposición de compartir su experiencia con otros países y aprender de las iniciativas regionales.

El ministro cerró su participación con un llamado a la comunidad internacional a priorizar las acciones concretas sobre los compromisos declarativos: menos discursos y más conservación real en el terreno.