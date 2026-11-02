Mulino sanciona nueva ley que amplía descuentos y beneficios para jubilados y pensionados

También se incluyen descuentos en la compra de ataúdes y urnas, contratación de servicios funerarios y adquisición de pañales desechables para adultos.

Los jubilados y pensionados tendrán acceso a nuevos descuentos en medicamentos, consultas médicas, equipos de movilidad y servicios funerarios, tras la sanción de una ley que amplía los beneficios vigentes y aumenta las multas a quienes no los apliquen.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes la nueva ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores.

La reforma amplía los descuentos en productos y servicios, especialmente en el área de salud, e incorpora nuevos beneficios relacionados con equipos de asistencia, servicios funerarios y gastos de vivienda.

Entre los descuentos contemplados en materia de salud figuran la compra de medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos, entre otros servicios.

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¿Qué nuevos beneficios contempla la ley?

La normativa incorpora descuentos para la adquisición de equipos de asistencia y ayudas técnicas que utilizan los adultos mayores, entre ellos:

Prótesis.

Sillas de ruedas.

Muletas y bastones.

Andaderas.

Sanitarios portátiles.

Sillas de baño.

Camas hospitalarias.

Colchones especializados.

También se incluyen descuentos en la compra de ataúdes y urnas, contratación de servicios funerarios y adquisición de pañales desechables para adultos.

Otro de los aspectos contemplados son los descuentos en diversos gastos relacionados con trámites de vivienda, cuando el adulto mayor sea propietario del inmueble.

Multas por incumplir los descuentos

La reforma también establece un aumento de las sanciones para las personas naturales y jurídicas que se nieguen a aplicar los descuentos correspondientes a jubilados, pensionados y adultos mayores.

Las multas podrán alcanzar hasta B/.5,000, como parte de las disposiciones para reforzar el cumplimiento de los beneficios establecidos en la legislación.

Con la sanción presidencial, la reforma pasa a convertirse en ley de la República.