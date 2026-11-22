Así, entre música, tradición y orgullo, Río Abajo celebró una edición más de historia, demostrando que la esencia del corregimiento también se construye con su gente y con tradiciones que mantienen viva su identidad.

Ciudad de Panamá/Río Abajo salió a las calles para celebrar 21 años de historia de un desfile de bandas independientes y escolares, que busca reflejar el orgullo de pertenecer a uno de los corregimientos más emblemáticos de la ciudad capital.

"Me ha fascinado lo que han hecho aquí, porque así nosotros tomamos conciencia, para de verdad disfrutar lo que en verdad es la belleza del país", expresó una de las espectadoras.

La actividad reunió a residentes y visitantes en una jornada de alegría y celebración.

"Ver a los jóvenes, a los niños desde pequeñitos participando en nuestros días patrióticos, dándole honor a la patria", apuntó una moradora.

La actividad destacó la participación del futbolista Edgardo Fariña como abanderado, quien destacó el amor hacia la comunidad, sus raíces, y también invitó a todos a fortalecer el sentido de comunidad.

"En general, creo que esto es algo muy importante para mí. Eh, poder ser una persona un aporte para todos los chicos que vienen creciendo y nada, a disfrutar el día de hoy", expresó.

Las calles de Río Abajo se convirtieron en el escenario de una celebración que resaltó la identidad del corregimiento.

"Estamos celebrando el 21 desfile del corregimiento de Río Abajo, desfile de banda independiente, y este año hemos hecho algo diferente: que hemos traído escuelas privadas y públicas", explicó la ciudadana.

Una joven residente reconoció que la participación de los adolescentes en actividades extracurriculares como los desfiles los ayuda a prevenir los malos pasos.

"A distraerse, la mente, de andar en malas cosas, en pandillas y demás", señaló.

Así, entre música, tradición y orgullo, Río Abajo celebró un año más de historia, demostrando que la esencia del corregimiento también se construye con su gente y con tradiciones que mantienen viva su identidad.

Información de Heady Leane Morán

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