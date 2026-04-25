Entre balones y sueños: niños de Río Abajo encuentran esperanza en la cancha

El programa no solo promueve la práctica deportiva, sino también valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de comunidades donde muchas veces la delincuencia aparece antes que las oportunidades, un balón de fútbol se está convirtiendo en una herramienta de cambio y esperanza para decenas de niños en la ciudad de Panamá.

En la cancha ubicada en calle 11 y media de Río Abajo, desde temprano, el sonido que predomina ya no es el de la violencia, sino el de los silbatos y las risas. Allí, los niños no corren por miedo, sino detrás de un balón, encontrando en el deporte un refugio y una motivación.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Policía Nacional, que busca fortalecer la relación entre las autoridades y la comunidad, al tiempo que ofrece una alternativa positiva para menores que crecen en entornos vulnerables y de riesgo social.

El programa no solo promueve la práctica deportiva, sino también valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. Además, destaca la importancia del acompañamiento familiar como pieza clave en la formación de los jóvenes.

Para estos niños, cada entrenamiento representa mucho más que fútbol. Es una oportunidad para alejarse de los peligros de la calle y acercarse a sus sueños. En un contexto donde algunos grupos intentan reclutar a menores para actividades delictivas, esta iniciativa apuesta por sembrar oportunidades y construir un mejor futuro.

Así, en esta cancha de Río Abajo, cada gol tiene un significado que va más allá del marcador: puede representar un niño menos en la delincuencia y un paso más hacia una comunidad más segura.

Con información de Luis Alberto Jiménez