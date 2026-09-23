Comisión de Presupuesto: A la Senniaf le recomiendan $10.5 millones, $8.4 millones menos de lo solicitado

La funcionaria indicó que los recursos son insuficientes y que el recorte afectaría el nombramiento de 170 profesionales que la institución necesita para atender los casos de maltrato.

Panamá/La directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, advirtió ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que los $10.5 millones recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2027, frente a los $18.9 millones solicitados, afectarían el nombramiento de 170 profesionales y la compra de ropa, medicamentos y artículos de aseo para los menores que atiende la institución.

La Senniaf presentó hoy ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su propuesta para la vigencia fiscal 2027.

El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó $10.5 millones, una diferencia de $8.4 millones menos frente a los $18.9 millones que había solicitado la Senniaf.

Del monto recomendado, $9.4 millones corresponden a funcionamiento y $1.1 millones a inversión.

Durante la sustentación, Cárdenas, respondió preguntas de los diputados sobre la labor de protección de niños y adolescentes. Ante un cuestionamiento sobre un caso específico, señaló que la ley exige mantener la reserva y confidencialidad de esa información.

La funcionaria indicó que los recursos son insuficientes y que el recorte afectaría el nombramiento de 170 profesionales que la institución necesita para atender los casos de maltrato.

También señaló que el presupuesto no alcanzaría para comprar ropa, calzado, medicamentos, artículos de aseo y otros insumos para los menores. “Aquí, señores, no nos podemos permitir ahorros”, expresó. Luego pidió a los diputados que “se pongan nuevamente la mano en el corazón” y recomienden la cifra solicitada.

Durante la sustentación, el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, respondió: “A quien tiene que ir a decirle ese discurso, directora, es al presidente y, en este caso, al ministro del MEF, para que ellos entiendan la importancia que tiene la niñez de nuestro país".

La Comisión de Presupuesto también tiene previsto recibir las sustentaciones de ETESA, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad de Pasaportes y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con información de Luis Alberto Jiménez.