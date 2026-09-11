Ánimos caldeados en Colón por fallas en recargas prepago; ENSA atendió hasta la madrugada

En una actualización divulgada este viernes 11 de septiembre, ENSA informó que todos los clientes que permanecían en sus sucursales fueron atendidos y lograron realizar sus recargas prepago.

Colón, Colón/La molestia de clientes por las fallas en el sistema de recarga prepago de energía eléctrica generó largas filas y momentos de tensión en las sucursales de ENSA en Colón durante la noche del jueves 10 de septiembre.

La situación se concentró principalmente en las oficinas ubicadas en Calle 2. De acuerdo con el reporte, varios usuarios acudieron al lugar en busca de respuestas luego de experimentar dificultades para realizar sus recargas a través de las plataformas digitales.

Según los testimonios recogidos, algunos clientes intentaron ingresar a las instalaciones para ser atendidos y conocer qué alternativas tenían para obtener el servicio de recarga.

La situación se prolongó durante varias horas y generó momentos de tensión entre los presentes, luego de que se informara que las atenciones podrían concluir a las 8:00 p. m.

Algunos clientes con modalidad prepago aseguraban tener más de 48 horas sin suministro eléctrico en sus viviendas.

Entre las áreas señaladas como afectadas se encuentran los corregimientos de Cristóbal, Cristóbal Este, Sabanitas y Puerto Pilón.

ENSA confirma atención hasta la madrugada

En una actualización divulgada este viernes 11 de septiembre, ENSA informó que todos los clientes que permanecían en sus sucursales fueron atendidos y lograron realizar sus recargas prepago.

La empresa detalló que en la sucursal de Sabanitas la jornada concluyó a las 10:27 p. m. del jueves, mientras que en la sede de Colón Calle 2 se extendió hasta las 2:05 a. m. de este viernes.

"Nuestro equipo garantizó que todos los clientes presentes realizarán sus recargas prepago de manera exitosa", indicó ENSA, que además lamentó los inconvenientes y pidió disculpas por el tiempo de espera.

La empresa reiteró que su equipo técnico continúa trabajando de manera ininterrumpida para restablecer el servicio de su plataforma digital.

Mientras se resuelve la situación, ENSA informó que los clientes cuentan con otras alternativas para realizar consultas y recargas.

Entre ellas están las líneas de atención disponibles las 24 horas, 323-7100 y 800-9111; el servicio de WhatsApp EVA, a través del 6417-0929; y los Centros de Atención al Cliente, que este viernes 11 de septiembre operan en su horario regular.

El sistema prepago funciona mediante la compra anticipada de energía, por lo que las fallas en las plataformas de recarga afectan directamente a los usuarios que necesitan adquirir saldo para contar con el suministro eléctrico.

La situación también ha generado cuestionamientos sobre las causas que provocaron la interrupción del sistema digital y sobre el número de clientes afectados.

ENSA aseguró que continuará informando sobre los avances para la normalización de sus servicios y agradeció la paciencia de sus clientes.