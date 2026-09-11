Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este fin de semana

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

📍PANAMÁ

• Isla Saboga, en el distrito de Saboga

📍VERAGUAS

• Parque Principal de Cañazas, en el distrito de Cañazas

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

📍CHIRIQUÍ

• Parque de Las Madres, en el distrito de David