Canal de Panamá entrega 130 títulos de propiedad a familias de la cuenca de Río Indio

La entrega se realizó en el marco del Proyecto de Catastro y Titulación en la Cuenca Hidrográfica de río Indio, mediante el cual ya se han otorgado 2,201 títulos de propiedad.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá entregó este viernes 130 títulos de propiedad que benefician directamente a 575 personas de comunidades ubicadas en la cuenca de Río Indio y áreas aledañas, como parte de los esfuerzos para regularizar y legalizar la tenencia de la tierra en esta zona.

La entrega se realizó en el marco del Proyecto de Catastro y Titulación en la Cuenca Hidrográfica de Río Indio, mediante el cual ya se han otorgado 2,201 títulos de propiedad, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias sobre sus terrenos y patrimonio.

Durante el acto, la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, destacó la importancia de este proceso para las comunidades.

“Recibir un título de propiedad significa mucho más que completar un trámite. Significa obtener el reconocimiento formal de derechos construidos a lo largo del tiempo y contar con la seguridad jurídica de que el patrimonio familiar está debidamente protegido”, señaló.

Los trámites para la obtención de estos títulos comenzaron años atrás e incluyeron levantamientos catastrales, evaluaciones, verificaciones e inscripciones, como parte de las etapas requeridas para respaldar legalmente los derechos de cada beneficiario.

El proceso se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y el Canal de Panamá, con el respaldo de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), gestionada a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), además de la participación del Ministerio de Ambiente y el Registro Público.

Por su parte, el administrador general de la ANATI, Andrés Pagés Chanis, resaltó que la titulación representa el reconocimiento de un derecho de las comunidades.

“El día de hoy no es un favor que se le esté haciendo a nadie. Aquí se le está reconociendo un derecho que les pertenece, que les ha pertenecido y que les seguirá perteneciendo”, afirmó.

La titulación también comprende terrenos destinados a instalaciones y espacios de uso comunitario. En esta jornada, cuatro títulos corresponden al Ministerio de Educación, uno al Ministerio de Salud, seis a la Junta Comunal de La Encantada y cuatro a la Diócesis de Colón y Guna Yala.

Entre los espacios beneficiados se encuentran:

Escuela de Boca Chica o Nueva Esperanza.

Comedor escolar de la Escuela de La Encantadita.

Huertos escolares de La Encantadita.

Huertos escolares de Nueva Unión.

Puesto de Salud de Santa Rosa.

También fueron legalizados terrenos correspondientes al campo de juego de La Encantadita, las casas locales de Nueva Arenosa y Santa Rosa, así como los cementerios de Nancito, Las Cruces y Los Cedros.

Para Ana Edilma Jaime, residente de la comunidad de La Encantadita, la entrega representa el resultado de años de trámites y gestiones para obtener certeza sobre las tierras donde viven y trabajan las familias.

“La tierra significa mucho más que un pedazo de terreno; es donde hemos construido nuestras casas y visto crecer a nuestras familias, donde hemos trabajado con esfuerzo y honestidad”, expresó.

Las autoridades informaron que el proceso de titulación continuará mediante barridos catastrales planificados y ordenados, con el propósito de que más residentes de la cuenca de Río Indio y sectores aledaños puedan avanzar hacia la regularización de sus terrenos.

En una perspectiva más amplia, el Canal de Panamá señala que durante los últimos 26 años ha contribuido a la entrega de más de 25,219 títulos de propiedad en toda la cuenca hidrográfica del Canal.